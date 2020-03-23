Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı - Haber
Koronavirüs, Anne, Sağlık, Güncel

Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı

Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün yarattığı korku ve panik milyonlarca insanı etkilerken virüsün hamile ve yeni doğum yapan kadınlar üzerindeki etkisi üzerine konuşan Bahçeci Tüp Bebek Merkezi'nden Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Burçak Erzik, virüsün anne sütüne bulaşmadığını açıkladı.

23.03.2020 09:30 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:42
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı

Çin'de ortaya çıkan ve tüm hızla dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs sebebiyle 14 bin 706 insan hayatını kaybederken 340 bine yakın insan da virüse enfekte oldu. Virüsün yarattığı korku ve panik milyonlarca insanı etkilerken virüsün hamileleri ve yeni doğum yapanları nasıl etkilediği de tartışma konusu oldu. Konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Op. Dr. Burçak Erzik, virüsün anne sütüne bulaşmadığını ifade etti.

"HASTANEDEN GELDİKTEN SONRA KIYAFETLER HEMEN ÇIKARILMALI VE YIKANMALI"

Bahçeci Tüp Bebek Merkezi'nden Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Burçak Erzik herkes gibi hamilelerin de yakın temas kurmamaya dikkat etmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: "Hasta olduğundan şüphelenilen ve olma ihtimali olan kişilerle temas tamamen kesilmeli. Hijyenik açıdan eller sık sık yıkanmalı. Şüpheli yüzeylere dokunulduğunda ellerin dezenfektanlarla temizlenmesi çok önemli. Hastaneye giriş çıkış sonrası kıyafetlerin hemen çıkarılması ve 60 derece üstünde yıkanması bizi koruyacak önlemler. Ancak salgının pandemi boyutu alması nedeniyle bulaşıcılığı çok yüksek. Bu nedenle özellikle hamileler ile yaşlılar, kronik hastalığı olanlar evde kalmaya özen göstermeli. Hamileler için ricamız doktorlarıyla daha az yoğunluklu bir alanda muayenelerinin yapılması. Önümüzdeki birkaç ay özellikle bu durum devam edecektir. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor."

"HAMİLELER TÜM ENFEKSİYONLAR İÇİN RİSK ALTINDA"

Hamilelerin sadece koronavirüs değil tüm virüsler için risk altında olduğunu belirten Op. Dr. Burçak Erzik, "Hamileler tüm viral enfeksiyonlar için risk altındadır. Bunun da sebebi hamileliğin başlangıcından itibaren viral enfeksiyonlara karşı savaşacak bağışıklık sisteminin baskılanmasıdır. Koronavirüsün daha önce dünyada neden olduğu SARS ve MERS salgınlarında da hamilelerde ciddi ölüm oranları görüldü. Kovid-19'da viral enfeksiyonun hamilelerde diğer insanlara göre daha yüksek ciddi ölüm oranları olduğuna dair bir bilgi yok elimizde. Bu anlamda biraz rahatlatıcı ama tabii ki hamileler özel gruplar ve şu ana kadar yaşadığımız diğer salgınlardan daha farklı seyretmekte. Bu nedenle hamileler kendine daha çok dikkat etmeli. Bunun yanında erken ölüm riskini arttıracak hipertansiyon, diyabet, bağışıklık sistemini baskılayan hastalık ya da ilaç kullanımı varsa diğer insanlarla iletişimi minimalize etmek zorundayız." dedi.

"VİRÜS ANNE SÜTÜNE GEÇMİYOR"

Koronavirüse yakalanan hamilelerin tedavisinin nasıl olduğuna dair bilgileri de paylaşan Op. Dr. Burçak Erzik hastalık testinin Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği hastanelerde yapıldığını ifade ederek, "Koronavirüs testi Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği hastanelerde ve enfeksiyon, dahiliye, yoğun bakım ekiplerinin bir araya gelerek hastayı tespit edeceği ve tedavi edeceği bir durum. Bu nedenle koronavirüs saptanan gebelerin de hastane ortamında, bu konuda uzmanlaşmış hastanelere aktarılması, hastayı aktaran ekibin korunması ve hastanın temas ettiği çevreyi korumak amacıyla mutlaka maske kullanmaları, etrafındaki kontağı minimalize etmeleri gerekmektedir" diye konuştu.

VİRÜS ANNEDEN BEBEĞE GEÇMİYOR

Koronavirüsün anneden bebeğe geçişinin olmadığını da ifade eden Op. Dr. Burçak Erzik yeni doğanlarda doğum sonrası ilk örneklerde de virüs bulaşmadığının tespit edildiğini söyledi. Koronavirüs tespit edilen ve yeni doğum yapan annelerin ise bebeği ile ayrı kalarak tedavi edilmesi gerektiğini dile getiren Op. Dr. Burçak Erzik virüsün anne sütüne etki etmediğini ve annelerin sütlerini sağdıktan sonra bebeklerine ulaştırabileceğini söyledi.

Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İyileşen hastanın ciğerinden çıkanları görünce 'En iyisi yakalanmamak' diyeceksiniz Haber
İyileşen hastanın ciğerinden çıkanları görünce "En iyisi yakalanmamak" diyeceksiniz
Polise yakalanan yaşlı vatandaş, sunduğu gerekçe ile pes dedirtti Haber
Polise yakalanan yaşlı vatandaş, sunduğu gerekçe ile pes dedirtti
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı Haber
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya...
Doktorlar korona dehşetini anlattı: Konuşarak geliyorlar, 2 saat sonra ölüyorlar Haber
Doktorlar korona dehşetini anlattı: Konuşarak geliyorlar, 2 saat sonra ölüyorlar
Ölümcül koronavirüs bir komşu ülkemizde daha ilk kez görüldü Haber
Ölümcül koronavirüs bir komşu ülkemizde daha ilk kez görüldü
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri Haber
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri
Yunan Kathimerini gazetesi, yayınladığı koronavirüs karikatürüyle Müslümanları hedef aldı
Yunan Kathimerini gazetesi, yayınladığı koronavirüs karikatürüyle Müslümanları hedef aldı
Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi
Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi
Başından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya'nın ablası erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
Başından vurularak ağır yaralanan Mutlu Kaya'nın ablası erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
İngiliz aktris Peter Myles, babasının koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğini söyledi
İngiliz aktris Peter Myles, babasının koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiğini söyledi
Abdurrahim Albayrak'ın eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı
Abdurrahim Albayrak'ın eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı
Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi
Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi
Koronavirüs salgınının son bulması için yatsı ezanı sonra camilerde dua edilecek
Koronavirüs salgınının son bulması için yatsı ezanı sonra camilerde dua edilecek
Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor
Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor
İstanbul'da bir komiser yardımcısı, babası tarafından bıçaklandı
İstanbul'da bir komiser yardımcısı, babası tarafından bıçaklandı
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı
Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım
Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım
İngiltere'de korona virüs nedeniyle bir Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti
İngiltere'de korona virüs nedeniyle bir Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti
Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti
Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti
Bakan Soylu, maske stoklayan firmalar için 12 saat süre verdi
Bakan Soylu, maske stoklayan firmalar için 12 saat süre verdi
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı
Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu
Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var
Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek
Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek
Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak
Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Murat Kurum Süleyman Soylu Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Fahrettin Altun
Magazin James Bond Rita Wilson Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Falcao Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Fernando Muslera
Daha Fazla Polis Fransa Almanya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 09:47:29. #1.14#
title