Koronavirüs: 11 milyon nüfuslu Vuhan'da 10 gün içinde herkese test yapılması planlanıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Koronavirüs: 11 milyon nüfuslu Vuhan'da 10 gün içinde herkese test yapılması planlanıyor

Çin'de koronavirüs salgının ilk görüldüğü yer olan Vuhan'da uzun bir aradan sonra geçen hafta sonunda ilk kez yeni vakaların görülmesi üzerine 11 milyon nüfuslu kentte herkese test yapılması planlanıyor.

Koronavirüs: 11 milyon nüfuslu Vuhan'da 10 gün içinde herkese test yapılması planlanıyor
12.05.2020 13:00 | Son Güncelleme: 12.05.2020 13:19

Çin'de koronavirüs salgının ilk görüldüğü yer olan Vuhan'da uzun bir aradan sonra geçen hafta sonunda ilk kez yeni vakaların görülmesi üzerine 11 milyon nüfuslu kentte herkese test yapılması planlanıyor.

Devlet medyasına göre, yerel yetkililerden bu testlerin 10 gün içinde nasıl yapılabileceğine ilişkin rapor istendi.

3 Nisan'dan beri hiçbir bakanın görülmediği Vuhan'da hafta sonunda dış kaynaklı olmadığı belirtilen altı yeni vaka tespit edilmişti.

Vuhan'da 11 hafta boyunca uygulanan karantinaya 8 Nisan'da son verilmişti.

Kentte hayat normale dönmeye başladı. Okullar ve iş yerleri yeniden açılırken toplu taşıma araçları da seferlere başladı. Ancak yeni vakaların normalleşme sürecini sekteye uğratabileceği belirtiliyor.

'10 günlük savaş'

The Paper adlı siteye göre tüm kent sakinlerine test yapılabilmesi için yerel yönetimlerden raporlarını bu öğleden sonraya kadar sunmaları istendi. Sitenin yayımladığı "10 günlük savaş" başlıklı belgeye göre test programında yaşlılara öncelik verilecek.

Ancak Global Times gazetesi, bazı üst düzey sağlık yetkililerine dayanarak tüm kent sakinlerine test yapılmasının zor ve masraflı olacağını duyurdu.

Vuhan Üniversitesi Zhongnan Hastanesi'nin yoğun bakım direktörü Peng Zhiyong ise testlerin sağlık çalışanları, risk grubundakiler ve hastalarla yakın temasta bulunan kişilere odaklanabileceğini söyledi.

Aynı üniversiteden bir başka yetkili ise, zaten kent sakinlerinin önemli bir bölümüne - 3-5 milyon- test yapıldığını, kentin 10 gün içinde kalan 6-8 milyon kişiye de test yapabilecek durumda olduğunu belirtti.


haberler.com/haber/2020/05/12/koronavirus-11-milyon-nufuslu-vuhan-da-10-gun-2-13214188_o.jpg"/>


ABD'de günde 300 bin test yapılıyor

Beyaz Saray'ın açıklamasına göre ABD'de günde ortalama 300 bin kişiye test yapılıyor. Ülkede şimdiye kadar 9 milyon kişiye test yapıldı.

Vuhan'ın test programı Çin'de sosyal medyada da tartışma konusu oldu. Birçok kişi bu kısa kısa bir süre içinde bu kadar çok kişiye test yapılmasının zor olacağını belirtti.

Çin, Pazartesi günü sadece bir koronavirüs vakası bildirdi. Ülkede vaka sayısı 82.919, ölü sayısı da 4.633.

Koronavirüs: 11 milyon nüfuslu Vuhan'da 10 gün içinde herkese test yapılması planlanıyor
BBC

Dünya Manşet

Haberler

Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli Haber
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli
ABD'de hastalarından koronavirüs kapan Türk doktor Halil Sina Zaim, hayatını kaybetti Haber
ABD'de hastalarından koronavirüs kapan Türk doktor Halil Sina Zaim, hayatını kaybetti
Fransa'da AVM'lerdeki mağazaların önünde kuyruklar oluştu Haber
Fransa'da AVM'lerdeki mağazaların önünde kuyruklar oluştu
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi Haber
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi
ABD'li gazeteciden Donald Trump'a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu Haber
ABD'li gazeteciden Donald Trump'a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu
Eski model, sapık milyarderin malikanesindeki kirli olayları ifşa etti Haber
Eski model, sapık milyarderin malikanesindeki kirli olayları ifşa etti
ABD'de 21 mahkum, erken tahliye olabilmek için maske koklayıp kendilerine koronavirüs bulaştırdı
ABD'de 21 mahkum, erken tahliye olabilmek için maske koklayıp kendilerine koronavirüs bulaştırdı
Fransa'da Müslümanlar için mezarlıklarda yer kalmadı
Fransa'da Müslümanlar için mezarlıklarda yer kalmadı
Trump, Amerikan medyasını halk düşmanı ilan etti
Trump, Amerikan medyasını halk düşmanı ilan etti
Putin açıkladı! Ücretli izinleri sona eren Ruslar işbaşı yapıyor
Putin açıkladı! Ücretli izinleri sona eren Ruslar işbaşı yapıyor
New York'ta son iki ayda 5 binden fazla 'sebebi bilinmeyen' ölüm tespit edildi
New York'ta son iki ayda 5 binden fazla "sebebi bilinmeyen" ölüm tespit edildi
Latin Amerika'nın en büyük ikinci hava yolu şirketi Avianca, koronavirüs nedeniyle iflas başvurusu yaptı
Latin Amerika'nın en büyük ikinci hava yolu şirketi Avianca, koronavirüs nedeniyle iflas başvurusu yaptı
İngiltere'de bir muhabire, canlı yayına girmeden önce sokak ortasında sözlü ırkçı saldırı yapıldı
İngiltere'de bir muhabire, canlı yayına girmeden önce sokak ortasında sözlü ırkçı saldırı yapıldı
ABD'de 11 Mayıs tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 751 artarak 81 bine yaklaştı
ABD'de 11 Mayıs tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 751 artarak 81 bine yaklaştı
Türkiye'de bulunan 268 Pakistan vatandaşı Pakistan Havayolları'nın özel bir uçağıyla ülkelerine götürüldü
Türkiye'de bulunan 268 Pakistan vatandaşı Pakistan Havayolları'nın özel bir uçağıyla ülkelerine götürüldü
Rum eşinden çocuğu olan Türk vatandaşı isyanda! Baba olduğunu kanıtlayamıyor
Rum eşinden çocuğu olan Türk vatandaşı isyanda! Baba olduğunu kanıtlayamıyor
MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı
MİT'in kurtardığı İtalyan vatandaşı Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı
Asya'da ikinci dalga endişesi oluştu: Çin'de bir kent karantinaya alındı, Güney Kore'de yeni vakalar ortaya çıktı
Asya'da ikinci dalga endişesi oluştu: Çin'de bir kent karantinaya alındı, Güney Kore'de yeni vakalar ortaya...
İran yanlışlıkla kendi savaş gemisini vurdu: 19 ölü, 15 yaralı
İran yanlışlıkla kendi savaş gemisini vurdu: 19 ölü, 15 yaralı
Rusya, koronavirüs vaka sayısında dünyada üçüncü sıraya yükseldi
Rusya, koronavirüs vaka sayısında dünyada üçüncü sıraya yükseldi
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
Kolonyanın doğduğu Almanya'daki üretim yeri görüntülendi
Güney Kore'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı
Güney Kore'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı
Çin'de ikinci koronavirüs dalgası endişesi: Şulan şehri 'yüksek riskli bölge' ilan edildi
Çin'de ikinci koronavirüs dalgası endişesi: Şulan şehri "yüksek riskli bölge" ilan edildi
Fransa ve İtalya'da 10 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 235 kişi hayatını kaybetti
Fransa ve İtalya'da 10 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 235 kişi hayatını kaybetti
Tedbirleri gevşeten Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı arttı
Tedbirleri gevşeten Almanya'da koronavirüsün bulaşma oranı arttı
Virüs dinlemediler! Belarus'ta Zafer Günü'nde halka açık tören düzenlendi
Virüs dinlemediler! Belarus'ta Zafer Günü'nde halka açık tören düzenlendi
New York'ta korona bağlantılı çocuk hastalığı nedeniyle 3 çocuk daha öldü
New York'ta korona bağlantılı çocuk hastalığı nedeniyle 3 çocuk daha öldü
Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü
Kan donduran olay! Felçli annesini diri diri toprağa gömdü
ABD'de işsizlik oranı koronavirüsün etkisiyle tarihin en yüksek seviyesine ulaştı
ABD'de işsizlik oranı koronavirüsün etkisiyle tarihin en yüksek seviyesine ulaştı
Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi
Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yusuf Aslan Meral Akşener Berat Albayrak Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Serenay Sarıkaya Kenan İmirzalıoğlu
Spor Falcao Metin Oktay Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Utku Yuvakuran
Daha Fazla Mayıs Adana Futbol Beşiktaş
Şu an buradasınız: Koronavirüs: 11 milyon nüfuslu Vuhan'da 10 gün içinde herkese test yapılması planlanıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 13:33:07. #1.15#
title