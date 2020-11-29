Koronanın uzun süreli etkilerinden biri daha ortaya çıktı! Hastalığı yenenler aylar sonra diş dökülmesiyle karşılaşabilir

New York'ta yaşayan bir şahıs, koronayı yendikten sonra, dişinin gevşediğini ve ertesi gün de herhangi bir acı olmadan düştüğünü gördü. Sosyal medya üzerinden korona geçirenlerin açtığı bir gruba üye olan şahıs, hastalığı atlatan birçok insanın aynı durumu yaşadığını gördü. Uzmanlar, diş dökülmesinin büyük ihtimalle virüsten kaynaklandığı belirtti.

Voorheesville'den 43 yaşındaki Farah Khemili koronavirüsü yendikten sonra, bu zamana dek hiçbir zaman diş kaybı yaşamadığı halde, önce dişinin gevşediğini, ertesi gün de kan ya da acı olmadan dişinin düştüğünü gördü. Diş kaybı yaşayan Khemili, dişini kaybettiği gün Kovid-19'u yaşayan kişilerin açtığı bir Facebook sayfasını ziyaret etti.

12 YAŞINDAKİ OĞLU BİR DİŞİNİ KAYBETMİŞ

Sayfanın kurucusu Diana Berrent'in, hafif bir Kovid-19 vakası geçirdikten aylar sonra, 12 yaşındaki oğlunun yetişkin dişlerinden birini kaybettiğini bildirdiğini gördü. Berrent'in oğlunun altta yatan hastalığı olmayan normal ve sağlıklı dişleri vardı.

DİŞ İPİ KULLANIRKEN DÜŞMÜŞ

Facebook grubundaki diğer kişiler de kanamadan düşen dişleri hakkında paylaşımda bulundu. Bir kadın, dondurma yerken dişini kaybettiğini, Eileen Luciano da diş ipi kullanırken kasım ayının başlarında bir üst azı dişinin düştüğünü kaydetti.

Luciano, "Dişlerimin döküleceği, düşündüğüm en son şeydi" dedi.

DİŞLERDE HASSASLAŞMA VE GRİLEŞME

Koronavirüsün dolaşım sistemi üzerindeki etkilerinden muzdarip olan hastalar da diş kaybı yaşadıklarını dile getirdi. Uzmanlar, Kovid-19'un tek başına diş semptomlarına neden olabileceğinden şüphelendiğini vurguladı.

Uzmanlar, diş kaybının koronavirüsün uzun süreli etkilerinden biri olarak değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, bazı Kovid-19 geçirmiş hastalarda diş etinde gevşeyen dişlerin kanamadan düştüğünü gördüklerini söyledi.

Kovid-19 geçirmiş bir hasta grubunun ise diş etlerinde hassaslaşma, dişlerde grileşme veya kırılma şikayetleri yaşadığı iddia edildi.

DİŞ PROBLEMLERİ DAHA DA KÖTÜLEŞEBİLİR

Utah Üniversitesi'nde periodontist olan Dr. David Okano, "Dişlerin yuvalarından düşmesi son derece nadirdir" dedi. Uzmanlar, koronavirüsün (Kovid-19) bir sonucu olarak mevcut diş problemlerinin daha da kötüleşebileceğini, özellikle de hastalar akut enfeksiyonlardan kurtuldukça uzun vadeli etkileriyle mücadele ettiklerini dile getirdi.

Bazı uzmanlar, doktorların ve diş hekimlerinin bu tür olasılıklara açık olması gerektiğini söyledi.

İLGİNÇ SEMPTOMLARI İNCELİYORUZ

Kan damarlarının sağlığı ve hastalığını araştıran Angiogenesis Vakfı'nın Başkanı Dr. William W. Li, "Şimdi hastaların Kovid'den iyileştikten aylar sonra yaşadıkları şaşırtıcı ve bazen de engelleyici olabilen semptomlarından bazılarını incelemeye başlıyoruz" dedi.