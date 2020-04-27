Koronanın bitiş tarihini işaret eden Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü umutlu konuştu: Çok fazla zaman almaz Sağlık Bakanlığı koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla salgının ne zaman biteceğine yönelik sorulara cevap verdi. Özlü, "Bunun çok fazla zaman alacağını sanmıyorum. Mayıs ayı sonuna kadar muhtemelen, belki ondan da önce bu süreci büyük ölçüde tamamlarız" dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye'deki koronavirüs salgınının bitiş tarihiyle ilgili çok önemli değerlendirmelerde bulundu.

BİLİM KURULU ÜYESİ MAYIS AYI SONUNU İŞARET ETTİ

Salgının bitiş tarihiyle ilgili çok merak edilen soruya yanıt verirken uyarılarda bulunmayı da ihmal etmeyen Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Salgın ne zaman biter, ne zaman normale döneriz diye soruluyor. En çok merak edilen hususlardan bir tanesi. Salgının bitmesine az kalmış gibi görünüyor. Çok uzamayan bir süreçte bence de normalleşme çalışmaları başlayacak ama tabi burada çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü salgının bitmesi demek, artık yeni vakaların ortaya çıkmaması demek. Mevcut hastalarımızın tedavi edilip taburcu edilmeleri, hasta yükümüzün azaltılması demek. Aynı zamanda toplumda bulaşmanın engellenmiş olması, temaslıların takip ve izolasyonda olanların bu sürelerin tamamlanması demek. Bu şekilde yangını söndürmüş olacağız. Bunun çok fazla zaman alacağını sanmıyorum. Mayıs ayı sonuna kadar muhtemelen belki ondan da önce bu süreci büyük ölçüde tamamlarız. İlla uzayan vakalar da olabilir ama bunlar tek tük kalacaktır. Mayıs sonu itibariyle bu yangın sönmüş olur diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"RAMAZAN AYINDAKİ RİSKLERİ ÇOK İYİ YÖNETMELİYİZ"

Tedbirlere harfiyen uyulması gerektiğinin altını çizen Özlü, "Tabi yangını söndürmek tek başına işe yaramaz soğutma işlemi yapmanız gerekir. Eğer bunu yapmadan yangın yerini terk edersek yeniden yangın başlayabilir. Bu açıdan normale geçişi çok dikkatli yapmak gerekir. Özelikle Ramazan ayındaki riskleri çok iyi yönetmeliyiz. İftar, teravih, bayram ziyaretleri çok büyük bir kırılmaya neden olabilir. O açıdan tedbirlere dikkat edersek bu konuda gevşeme olmazsa bayram sonrası süreçte bu zor zamanları geride bırakmış oluruz." dedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI SONRASI OLUŞAN GÖRÜNTÜLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Sokağa çıkma yasakları sonrası oluşan kalabalıklarla ilgili de uyarı yapan Özlü, "Eğer sokağa çıkma yasağı bitti hurra dışarı çıkarlım, alışveriş yapalım, mağazalara koşalım derken bu salgın bitmez. Hatta ikinci bir patlama yaşanabilir. ve bu süreç uzayabilir." değerlendirmesinde bulundu.