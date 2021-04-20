Koronadan zorunlu ara veren Sadakatsiz'in yeni bölümü ekrana gelmeyecek
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Koronadan zorunlu ara veren Sadakatsiz'in yeni bölümü ekrana gelmeyecek

Koronadan zorunlu ara veren Sadakatsiz'in yeni bölümü ekrana gelmeyecek
Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz, sette peş peşe görülen koronavirüs vakaları nedeniyle çekimlere zorunlu ara verdi. Dizinin bu nedenle yeni bölümü ekrana gelmeyecek.

Kanal D ekranlarından her hafta izleyici ile buluşan Sadakatsiz'in setinde geçtiğimiz hafta peş peşe koronavirüs krizi patlak verdi. Dizinin oyuncularından Burak Sergen, Melis Sezen ve Alp Akar'ın testleri pozitif çıkınca çekimlere zorunlu ara verildi.

"BU HAFTA NE YAZIK Kİ YAYINDA OLMAYACAK"

Çekimleri durdurulan dizi için açıklama yapan Medyapım, bu hafta yeni bölümün ekrana gelemeyeceğini söyledi. Açıklamanın tamamı ise şöyle: "Daha önce paylaşmış olduğumuz sağlık problemleri sebebiyle bu hafta ne yazık ki Sadakatsiz yayında olamayacak. İzleyicilerimizin bu durumu anlayışla karşılayacağını ümit ediyoruz. Yapılan testlerde tüm set ekibimizin ve oyuncularımızın sonuçları negatif çıkmıştır. Değerli oyuncumuz Melis Sezen evde istirahat etmekte, kıymetli oyuncumuz Burak Sergen'in ise hastanede tedavisi devam etmektedir. 28 Nisan Çarşamba günü yeni bölümümüzde görüşmek üzere."

Koronadan zorunlu ara veren Sadakatsiz'in yeni bölümü ekrana gelmeyecek
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor
Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor
Damla Çelikli
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