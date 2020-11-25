Koronadan ölen doktorun cenazesi memleketine uğurlandı
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Koronadan ölen doktorun cenazesi memleketine uğurlandı

25.11.2020 14:22 | Son Güncelleme: 25.11.2020 14:36

Koronadan ölen doktorun cenazesi memleketine uğurlandı Gaziantep'te Covid-19 hastaları için mücadele ederken korona virüse yakalanarak 33 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr.

Koronadan ölen doktorun cenazesi memleketine uğurlandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te Covid-19 hastaları için mücadele ederken korona virüse yakalanarak 33 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Süyür, defnedilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine gönderildi.

Gaziantep'te Şehitkamil Devlet Hastanesi'nin Covid Polikliniği'nde görevliyken 22 Ekim tarihinde korona virüs testi pozitif çıkan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Süyür hayatını kaybetti. Yaklaşık 33 gündür tedavi gören Süyür, yüzlerce hastayı iyileştirdiği virüse yeni düşerek hayatını kaybetti.

Süyür'ün cenazesi tedavi gördüğü hastaneden alınarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü gasil hanesine getirildi. Cenaze işlemleri burada yapılan Süyür daha sonra defnedilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine gönderildi.

50 yaşındaki doktor korona virüsün Türkiye'de görüldüğü günden bu yana gönüllü olarak Covid-19 polikliniğinde çalışıyordu.

Koronadan ölen doktorun cenazesi memleketine uğurlandı
Koronadan ölen doktorun cenazesi memleketine uğurlandı
Koronadan ölen doktorun cenazesi memleketine uğurlandı
Koronadan ölen doktorun cenazesi memleketine uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RESUL YANBUL

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