Koronadan hayatını kaybeden Karadeniz'in kanaat önderlerinden Nuri Genç'in cenazesine binlerce kişi katıldı

Karadeniz Bölgesi'nde tanınan din eğitimi görevlisi Nuri Genç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Giresun İl Müftü Yardımcısı Yusuf Genç'in de babası olan 91 yaşındaki Genç'in cenazesine aralarında valiler, belediye başkanları ve siyasi parti temsilcilerinin de bulunduğu binlerce kişi katıldı.

Bölgede 'Nuri Hoca' olarak bilinen ve Karadeniz'in kanaat önderleri arasında yer alan emekli Kur'an kursu hocası Nuri Genç, bir süre önce koronavirüse yakalandı. İlk olarak Giresun'da tedavi altına alınan Genç, durumu ağırlaşınca Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaklaşık 1 haftadır Ankara'da tedavi altında olan Genç, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Giresun İl Müftü Yardımcısı Yusuf Genç'in babası olan 'Nuri Hoca'nın vefatı, sevenlerini yasa boğdu.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Genç'in vefatının ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da, sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajı yayınladı. Erbaş, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Karadeniz bölgemizin manevi önderlerinden, emekli Kur'an kursu öğreticisi Nuri Genç hocamıza Allah'tan rahmet, başta oğlu Giresun İl Müftü Yardımcımız Yusuf Genç olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

TAZİYE MESAJI YAĞDI

Nuri Genç'in ölümü üzerine AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Milletvekili Ergün Taşçı, Şenel Yediyıldız, DP Milletvekili Cemal Enginyurt, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ve bölgedeki çok sayıda belediye başkanı taziye mesajı yayınladı.

CENAZE TÖRENİNDE İZDİHAM YAŞANDI

Nuri Genç için Bulancak ilçesindeki Sarayburnu Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Binlerce kişinin katıldığı cenazede izdiham yaşandı. Cenaze töreninin ardından Genç'in naaşı Piraziz ilçesine bağlı Tepeköy köyünde toprağa verildi.

NURİ GENÇ KİMDİR?

1930 yılında Giresun'un Bulancak ilçesinde dünyaya gelen Nuri Genç, çocukluk yıllarında Kur'an eğitimi aldı. Medreselerde hafızlık eğitimini tamamladı, Arapça öğrendi. İlk görevine fahri resmi statüyle Samsun'un Terme ilçesinde Kur'an öğreticisi olarak başladı. Ardından Piraziz'in Güney köyü ve Bozat beldesinde görev aldı. Bu görevlerinin ardından Bulancak'a resmi Kur'an öğreticisi olarak atandı. Burada 32 yıl görev yaptıktan sonra emekli oldu.