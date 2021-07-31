Koronada herkesi korkutan ihtimal! Daha ölümcül süper varyant geliyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, ölümlere neden olmaya devam ediyor. Virüsün mutasyona uğramasının ardından ortaya çıkan Alfa, Beta, Delta ve Gama gibi varyantların ardından daha ölümcül bir varyantın etkili olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. İngiltere'de hükümete danışmanlık yapan bilim kurulu üyeleri varyantların birkaçının birleşmesiyle bir "süper varyant"ın ortaya çıkabileceği konusunda uyarı yaptı.

Koronavirüs salgını dünya genelinde can almaya devam ediyor. Salgına karşı aşılama çalışmaları hızla devam ederken, vaka sayılarının düştüğü ülkelerde yeniden tırmanış görülmesi panik yarattı. Uzmanlar da yeni varyantlarla birlikte salgının daha kötü bir hal almasından korkuyor. İngiltere'den konuyla ilgili yapılan uyarı, kimsenin gerçekleşmesini istemediği ihtimali bir kez daha gözler önüne serdi.

SÜPER MUTANT TEHDİDİ

İngiltere'de Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu (SAGE) tarafından yeni yayımlanan belgeler, gelecektekiortaya çıkan yeni bir koronavirüs varyantının yüzde 35'likbir ölüm oranına sahip olan MERS kadar ölümcül olabileceği konusunda uyardı.

Hükümete danışmanlık yapan bilim insanları, çok da uzak olmayan bir gelecekte ortaya çıkabilecek potansiyel senaryoları inceleyen bir makalede süper mutanttehdidini açıkladı.

ALFA, GAMA VE DELTA BİRLEŞEBİLİR

Uzmanlar, Beta varyantının daha bulaşıcı Alfa, Gama veya Delta varyantlarıyla birleşmesi halinde gelecekteki ortaya çıkabilecek aşılara dirençli olabileceğini söyledi. "Rekombinasyon" olarak bilinen bu süreç ise artan ölüm oranları nedeniyle sağlık sistemlerinin zorlanmasına yol açabilir.

PANDEMİDEN ÇIKILIYOR GİBİ GÖRÜNTÜ VAR

Araştırmacılar, aynı zamanda İngiltere'nin şu anki üçüncü pandemi dalgasından çıkar gibi göründüğü için hükümetin 'kayıtsız olmaması gerektiği'konusunda uyardı.

KÜRESEL AŞILANMANIN ÖNEMİNE DEĞİNDİLER

İngiltere'de Tüm Partiler Parlamento Grubu'nun koronavirüs ile ilgili başkan yardımcısı Dr. Philippa Whitford konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"SAGE tarafından yapılan değerlendirme, bu virüsü henüz yenemediğimiz gerçeğini ortaya koyuyor. İngiltere bu hafta ilk aşı dozlarını yoksul ülkelere bağışladı. Ancak bilgi ve teknoloji paylaşımı yoluyla küresel üretimde hızlı bir artış olmadıkça, dünyayı aşılamak ve pandemiyi sona erdirmek mümkün olmayacak. Daha sıkı sınır kontrol önlemleri olmadan aşıya dirençli varyantları ithal etme riskini alıyoruz. Burada kontrolsüz yayılma başka bir varyanta yol açabilir" dedi.

HAYVAN AŞILAMASI GÜNDEMDE

Araştırmacılar, diğer türlerin virüs için kaynak haline gelmelerini önlemek için hayvan aşılaması gerekebileceği konusunda uyardı. Bu kapsamda, köpekler, kediler, fareler, sıçanlar ve gelincikler koronavirüs ile enfekte olduğu bilinen hayvanlar olarak listelendi.