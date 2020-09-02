Akılalmaz plan! Hamile sevgilisine sakinleştirici verip zorla kürtaj yaptırdı
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Akılalmaz plan! Hamile sevgilisine sakinleştirici verip zorla kürtaj yaptırdı

İstanbul'da yaşayan genç kadın, alkollüyken kendisinden yararlandığını öne sürdüğü sevgilisinden hamile kaldı. Bebeğin doğmasını istemeyen adam, korona yasağı olduğu dönemde sahte evraklarla sevgilisini kentten kaçırıp zorla kürtaj yaptırdı. Genç kadın, sevgilisinden şikayetçi oldu.

02.09.2020 08:23 | Son Güncelleme: 02.09.2020 08:57

Sevgilisinin alkollüyken kendisinden faydalandığını iddia eden K.B, kısa süre sonra hamile olduğunu öğrendi. Ancak bebeğin doğmasını istemeyen sevgilisi, genç kadını muayene amaçlı götürdüğü doktorda sakinleştirici verdirerek zorla kürtaj ettirdi. Bebeğini kaybeden kadın, eski sevgilisinden şikayetçi oldu. Şahıs hakkında "Kasten öldürme" suçundan soruşturma başlatıldı.

ZORLA İLİŞKİYE GİRDİ

İstanbul'da, 31 yaşındaki G.K. sosyal medyada 27 yaşındaki K.B., ile tanıştı. Çift, uzun süre birliktelik yaşadı. İddiaya göre, genç kadın alkollüyken kendisinden faydalanan erkek arkadaşından ayrıldı. K.B., yaşadığı travmadan birkaç ay sonra hamile olduğunu öğrendi. İradesi dışında kendisinden faydalanan G.K. ile iletişime geçse de genç adam, bebeği kesin bir dille inkâr etti. Bebeği istemeyen baba adayı G.K., ertesi gün K.B.'yi kaldığı evden zorla alarak şehir değiştirmenin yasak olduğu bir dönemde sahte belge ile şehir dışındaki hastaneye götürdü.

MUAYENEDE SAKİNLEŞTİRİCİ VERDİLER

Genç kadın, doktorun kendisine bebeği doğurmasını, aldırılamayacağını ve masada kalma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylemesi üzerine bebeğini doğurma kararı aldı. Bu kararı G.K. ile paylaştı fakat sinkaflı küfürler, hakaret ve tehdit ile karşılaştı. Yaşanan tüm olayların ardından G.K. kürtaj yapan bir doktor bulduğunu, bebeği aldırılabileceklerini söyledi. K.B. karşılaştığı tüm hakaret ve tehditlere rağmen bebeği aldırmak istemediğini dile getirse de genç adamın kurduğu tuzak işe yaradı. Çünkü genç kadına muayene sırasında sakinleştirici bir ilaç verilmişti.

KASTEN ÖLDÜRME

Sabah'ta yer alan habere göre; kendisine verilen ilacın düşük yapılması için verilen bir ilaç olduğunu anlayan genç kadın, çektiği sancılar sonrası bebeğini kaybetti. Erkek arkadaşından şikâyetçi olan genç kadın, bebeğinin sağlıklı bir büyüme evresinde olduğunu gösterir belgeleri savcılığa sundu. Savcılıkça, genç adam hakkında "Kasten öldürme" suçundan soruşturma başlatıldı.

Akılalmaz plan! Hamile sevgilisine sakinleştirici verip zorla kürtaj yaptırdı
Haber Yorumları (15)
YA: bır kapalı eve evlı olmayan ve bırılerı farklı cınsten gırdıyse(1. derece yakın harıc dıyelım) burada ne olacağını herkes bılır. gıden neden gıttığını pekala bılır. bu durumda ateşı yakarsan sonrası felakettır
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HEP SÖYLÜYORUM...: Nefsinizi ezin, helalden de vazgeçin bu fitne devrinde kadınlardan uzak durun. En sevdiğin, en güzel, en minetlerle dolu hayatta olsa, yokluk, acı, çile içinde de yaşasan bu hayat bitiyor. Asıl hayat için yaşayın. Zevklerinizi sonsuz hayatınızı dünyada tüketmeyin. Bir hayat boyu elin kadına değmese ne olur? evet zor olur ama kayıp da olmaz.
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HOCA: Kadın kendisi istemiştir.
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