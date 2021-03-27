"Korona yalan" diyerek Almanya'yı karıştıran Attila Hildmann, Türkiye'ye kaçtı
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"Korona yalan" diyerek Almanya'yı karıştıran Attila Hildmann, Türkiye'ye kaçtı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya
'Korona yalan' diyerek Almanya'yı karıştıran Attila Hildmann, Türkiye'ye kaçtı

Almanya'da koronavirüs salgını sebebiyle alınan önlemlere karşı gösterilerde başı çeken ve halkı kışkırtma suçlamasıyla hakkında soruşturma yürütülen Attila Hildmann, Türkiye'ye kaçtı.

Berlin Başsavcılığı, iki gün önce Twitter hesabından hakkında tutuklama emri bulunan Hildmann'ın Türkiye'ye kaçtığını duyurmuştu. Sosyal medya üzerinden savcılığa alaycı bir yanıt veren Hildmann, "Sizin için üzgünüm. Ben sizi takip ediyorum, eğer siz de beni takibe alırsanız sevinirim. Türkiye'den güneşli selamlar. Ne yazık ki siz gelemezsiniz. Ayrıca Almanya'nın sınırları da kapanacakmış" paylaşımında bulundu.

'Korona yalan' diyerek Almanya'yı karıştıran Attila Hildmann, Türkiye'ye kaçtı

"ALMANYA ÖZGÜR OLUNCAYA KADAR TÜRKİYE'DE KALACAĞIM"

Hildmann başka bir tweet'inde "Almanya özgür oluncaya kadar benim kan bağı vatanım olan Türkiye'de kalacağım. Benim gerçek vatanım ve toprağım" ifadesini kullandı.

'Korona yalan' diyerek Almanya'yı karıştıran Attila Hildmann, Türkiye'ye kaçtı

SALGINI KOMPLO OLARAK NİTELENDİRİYOR

Türkiye kökenli olan Attila Hildmann, bebekken Alman bir aileye evlatlık verilmişti. Almanya'da 'vegan şef' diye de bilinen Hildmann, salgının yeni dünya düzeni oluşturmak için kurgulanmış bir komplo olduğunu öne sürüyor.

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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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