Korona'ya yakalanan müdüre manevi destek

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Cahit Zarifoğlu Öğrenci Yurdu müdürü Yücel Özer, korona virüs hastalığına yakalanarak evde tedavi sürecine başladı. Yurt öğrencileri de ona manevi destek olmak için evine kadar gidip balkondan hal hatır sordu.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan Zahit Zarifoğlu Erkek öğrenci yurdu müdürlüğü yapan Yücel Özer, geçtiğimiz günlerde korona virüs hastalığına yakalandı. Evde tedavisi devam eden Özer'e yurt öğrencilerinden sürpriz yapıldı. Yurdun manevi danışmanı Necmi Al, Yurt memuru Yusuf Akgünoğlu ve öğrenciler Yurt müdürü Yücel Özer'in evine giderek balkondan sohbet etti. Öğrencileri karşısında gören Özer duygu dolu anlar yaşarken, ziyaretlerinden ötürü de teşekkürlerini iletti. - DÜZCE

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