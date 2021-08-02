Korona Virüsünün Yayılması Tayland'da İnşaat Çeliği İstemini Vurdu
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Korona Virüsünün Yayılması Tayland'da İnşaat Çeliği İstemini Vurdu

Korona Virüsünün Yayılması Tayland'da İnşaat Çeliği İstemini Vurdu
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Bangkok Post gazetesi, Korona virüsünün yayılmasını kontrol altına almak için yapı sektöründe şantiyelerin bir ay süreyle kapatılmasının, Tata Çelik Tayland'ın inşaat çeliği satışlarında kapanma nedeniyle daha şimdiden %20-30 oranında düşüşün gözlenmiş olmasından hareketle Tayland'daki...

Bangkok Post gazetesi, Korona virüsünün yayılmasını kontrol altına almak için yapı sektöründe şantiyelerin bir ay süreyle kapatılmasının, Tata Çelik Tayland'ın inşaat çeliği satışlarında kapanma nedeniyle daha şimdiden %20-30 oranında düşüşün gözlenmiş olmasından hareketle Tayland'daki yapı sektörünün çelik istemini %30-40 oranında düşürmesinin beklendiğini bildirdi. Tata Çelik Tayland'ın tepe yöneticisi Rajiv Mangal, "Küresel salgın, işletmeler ile birlikte tüm ekonomi için bir risk faktörü olma durumunu sürdürmekte. Salgının nasıl gelişeceğini yakından izlememiz gerekiyor. " yorumunda bulundu.

Artan Korona virüsü vakaları, ülke yönetimin daha önceden başkent Bangkok ile komşu illerdeki yapı şantiyeleri ile Pattani, Yala, Songkhla ve Narathiwat'ın en güneyindeki dört ilinde bulaşıların bulunduğu yerlerde kapatma uygulamasına gitmesine neden olmuştu. Şantiyelerin kapalı olma durumu 28 Haziran'dan 27 Temmuz'a kadar sürdü.

Kaynak: steelguru

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı Ticaret, Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

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