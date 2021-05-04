Korona virüsü yenip türküsünü yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Korona virüsü yenip türküsünü yaptı

Korona virüsü yenip türküsünü yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüse yakalanıp yenen halk ozanı Abdurrahman Delen, tedavi gördüğü hastanede Korona Türkü'sünü yazdı.

Korona virüse yakalanıp yenen halk ozanı Abdurrahman Delen, tedavi gördüğü hastanede Korona Türkü'sünü yazdı. 6 gün yoğun bakımda kaldığı hastaneden çıktıktan 4 ay sonra ise yazdığı sözleri notalarla birleştirip söyledi.

4 ay önce İstanbul'da korona virüse yakalanan halk ozanı Abdurrahman Delen hastanede tedavi gördü. Tedavi süresince 6 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Hastanede yaşadıklarından etkilenerek, tedavisi devam ederken Korona Türkü'sünü yazdı. Tedavisini tamamlayıp korona virüsü yendikten sonra bu sefer yazdığı türkünün sözlerini okumak için stüdyoya gidip kayıt aldı. Hastalığı yaşamış birisi olarak, yazdığı ve seslendirdiği türkü sosyal medyada büyük beğeni topladı.

"Hastanede etrafımda insanların öldüğünü gördüm"

Tedavi gördükten sonra yazdığı türküyü seslendiren halk ozanı Abdurrahman Delen, "6 gün boyunca yoğun bakımda kaldım. Gerçekten bu virüsün nasıl büyük bir sıkıntı olduğunu yaşadık. Bu duruma şahit olduktan sonra hastanede tedavi gördüğüm sırada kaleme aldım. Hastanede etrafımda insanların öldüğünü gördüm. İnsanların haykırışını duydum. Doktor ve hemşirelerimizle konuştuğumuzda onların gözlerinin dolduğunu ve sıkıntı yaşadıklarını anladım. Bende bu hastalık için söz yazmam gerektiğini düşündüm. İyi ki yazmışım bu türkümü tüm insanlığa armağan ediyorum. Artık, 'yeter artık git korona' diyorum" diye sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Korona virüsü yenip türküsünü yaptı
Korona virüsü yenip türküsünü yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bayram sonrasında kademeli normalleşme planı! Önce okullar açılacak sonra sırasıyla küçük esnaf ve restoranlar
Bayram sonrasında kademeli normalleşme planı! Önce okullar açılacak sonra sırasıyla küçük esnaf ve restoranlar
Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 347 kişi vefat etti, 24 bin 733 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 347 kişi vefat etti, 24 bin 733 yeni vaka tespit edildi
Salgında umutları yeşertecek haber! Türkiye'de üretilecek Sputnik V aşısının koruma oranı yüzde 97,6 olarak açıklandı
Salgında umutları yeşertecek haber! Türkiye'de üretilecek Sputnik V aşısının koruma oranı yüzde 97,6 olarak açıklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Can Yaman Hülya Avşar Aleyna Tilki Hakan Sabancı
Spor Diego Gökhan Töre Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Korona virüsü yenip türküsünü yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 10:06:52. #1.16#

title