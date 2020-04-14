Korona virüsü yenen sağlık çalışanları alkışlarla taburcu oldu
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Sultan Abdülhamid, Genç, Han

Korona virüsü yenen sağlık çalışanları alkışlarla taburcu oldu

Korona virüsü yenen sağlık çalışanları alkışlarla taburcu oldu Taburcu oldular ardından korona virüsle savaşmak için yeniden görevlerinin başına döndüler Kimi görevine döndü kimi tedavi olan başka bir doktora plazma bağışında bulundu Korona virüse yakalanıp hastalığı yenen sağlık...

14.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:56
Korona virüsü yenen sağlık çalışanları alkışlarla taburcu oldu

Korona virüsü yenen sağlık çalışanları alkışlarla taburcu oldu

Taburcu oldular ardından korona virüsle savaşmak için yeniden görevlerinin başına döndüler

Kimi görevine döndü kimi tedavi olan başka bir doktora plazma bağışında bulundu

Korona virüse yakalanıp hastalığı yenen sağlık çalışanlarının hikayesi gözleri doldurdu

İSTANBUL - Korona virüse yakalandıktan sonra gördükleri tedavi sonrası hastalığı yenen dört sağlık çalışanı Sultan Abdülhamid Han Hastanesinden alkışlarla taburcu edildi. Sağlık çalışanları alkışlarla taburcu edilirken, duygusal anlar yaşandı. Koronayı yenen sağlık çalışanları arasında gönüllü olarak en ön safta çalışanların yanı sıra hastalığı yendikten sonra plazma bağışında bulunan doktor da bulunuyor.

Korona virüsle mücadelede en ön safta mücadele eden sağlık çalışanları bu hastalığı yakalanmakla da karşı karşıya geliyor. Bu hastalığa yakalanarak tedavi gören ve korona virüsü yenen dört sağlık çalışanı için bugün Sultan Abdülhamid Han Hastanesi'nden taburcu oldu. Bu sağlık çalışanlarından hastanenin Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği'nde görevli genç asistan doktor Birol Balçın, yapılan tedavi sonrası taburcu olup ardından tekrar görevine başladı. Balçın görevinin başına dönmesinin yanı sıra IgG'si pozitifleştikten sonra kendisi rahatsızlanmadan önce takip ettiği ve halen yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan bir başka doktora plazma bağışında bulundu. Genç doktor bu hareketi ile alkış aldı. Taburcu olanlardan biri de Sultan Abdülhamid Han Hastanesi Anestezi Kliniğinin genç asistan doktoru Burcu Sarı oldu. Sarı yoğun bakımda görev yaparken alınan bütün önlemlere rağmen yüksek bulaş riski nedeniyle hastalığa yakalanmaktan kurtulamamıştı. Sarı, yapılan tedavilere hızlıca cevap vererek izolasyon sürecini takiben görevine döndü. Genç doktor halen yoğun bakımdaki hastalara şifa dağıtmaya devam ediyor. Koona virüse yakalanan bir diğer sağlık çalışanı ise doktor Hakan Gedikoğlu oldu. Bostancı Aile sağlığı Merkezi'nde görev yaptığı esnada çalışan personelleri Covid-19 pozitif çıkan Dr.Hakan Gedikoğlu 1 Nisan 2020 tarihinde hastaneye yüksek ateş ve solunum sıkıntısı problemleri ile geldi. Acil serviste yapılan kontrollerinde Akciğerlerinde covid-19 uyumlu bulgusu mevcut olması sebebiyle kliniği yatırıldı. Zor bir tedavi sürecinin ardından yoğun bakıma girmeden başarı ile tedavisi gerçekleştirildi. Gedikoğlu bugün alkışlarla taburcu edildi.

Korona virüse yakalanan Gamze Fincan isimli hemşire de gönüllü olarak çalıştığı klinikte 15 gün sonra hastalandı. 6 günlük tedavinin ardından taburcu edildi. Hem Taburcu olan sağlık çalışanlarına hem de taburcu olup görevi başına dönen sağlık çalışanları için Sultan Abdülhamid Han Hastanesinde teşekkür edildi. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ali Rıza Odabaş yaptığı konuşmada, " Hepsi birer kahraman aralarında taburcu olup görevine dönen de var. Çok şükür sağlıklı bir şekilde kendisini taburcu ettik" dedi. Taburcu olan doktorlardan Birol Balçın; " Çok zorlu süreç hafif bir şekilde atlattım görevimin başına döndüm. dört gün sürdü ve geçen hafta döndüm. plazma bağışında bulundum " dedi. Taburcu olan Gamze Fincan ise; "Çok şükür çok iyi atlattım. Umarım herkes bizim gibi ayakta atlatır" dedi. Koronayı yenen Doktor Hakan Gedikoğlu ise ; "Sağlık personelimizi üstün gayretleri sonucu taburcu oluyorum. Hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Korona virüsü yenen sağlık çalışanları alkışlarla taburcu oldu

Kaynak: İHA

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