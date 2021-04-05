Korona virüsü yenen başkan ilk nikahını kıydı
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Korona virüsü yenen başkan ilk nikahını kıydı

İhlas Haber Ajansı / SERDAR ŞAHİN - Haberler | Yaşam

Korona virüsü yenen başkan ilk nikahını kıydı Koronayı yendi ilk nikahını kıydı Korona virüs nedeniyle bir bölümü yoğun bakım ünitesinde olmak üzere 128 gün süreyle tedavi görerek başkanlık görevinden ayrı kalan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, görevine dönmesinin ardından ilk nikahını kıydı.

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Korona virüsü yenen başkan ilk nikahını kıydı

Koronayı yendi ilk nikahını kıydı

TEKİRDAĞ - Korona virüs nedeniyle bir bölümü yoğun bakım ünitesinde olmak üzere 128 gün süreyle tedavi görerek başkanlık görevinden ayrı kalan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, görevine dönmesinin ardından ilk nikahını kıydı.

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgınında Covid-19'a yakalanarak bir bölümü hastanede yoğun bakımda olmak üzere uzun süre tedavi gören ve hastalığı yenerek yeniden görevine dönen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, ilk nikahını 15 yıllık hayalim diye nitelediği ve projesini tamamlayarak hayata geçirdiği Velimeşe Gölet Tesisleri'nde kıydı.

Nikah öncesi kısa bir konuşma gerçekleştiren Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Yaşamda ilkler unutulmaz. Bu tesiste ilk nikahımızı ilk düğünümüzü yapıyoruz. Bunu tabii ki gençlerimiz için yaptık. Gençlerimiz rahatla düğünlerini nikahlarını, nişanlarını yapsınlar, fotoğraflarını çektirsinler, vatandaşlarımız da keyifli zamanlar geçirecekleri güzel bir tesisi açıyoruz. Bu tesisin tüm gençlerimize, evlenecek çiftlerimize tüm halkımız hayırlı olmasını diliyorum. Nikah törenine katılan herkese hoş geldiniz diyerek teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Tuğçe Kırmızı ile İzzet Şahin'in nikahını kıyan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Kırmızı ve Şahin aileleri adına tüm konuklara teşekkür etti.

Korona virüsü yenen başkan ilk nikahını kıydı
Korona virüsü yenen başkan ilk nikahını kıydı
Korona virüsü yenen başkan ilk nikahını kıydı
Korona virüsü yenen başkan ilk nikahını kıydı
Korona virüsü yenen başkan ilk nikahını kıydı
Korona virüsü yenen başkan ilk nikahını kıydı
Korona virüsü yenen başkan ilk nikahını kıydı
Korona virüsü yenen başkan ilk nikahını kıydı
Korona virüsü yenen başkan ilk nikahını kıydı
Korona virüsü yenen başkan ilk nikahını kıydı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERDAR ŞAHİN

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