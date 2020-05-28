Korona virüsü yendi, sağlıkçılar için şiir ve türkü yazdı
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Korona virüsü yendi, sağlıkçılar için şiir ve türkü yazdı

- Korona virüsü yendi, sağlıkçılar için şiir ve türkü yazdı Ordu'da bir süre önce korona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıkarak hastaneye yatan vatandaş, tedavi gördüğü süreçte sağlık çalışanları için şiir yazıp türkü besteledi.

28.05.2020 16:40 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:46

- Korona virüsü yendi, sağlıkçılar için şiir ve türkü yazdı

ORDU - Ordu'da bir süre önce korona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıkarak hastaneye yatan vatandaş, tedavi gördüğü süreçte sağlık çalışanları için şiir yazıp türkü besteledi.

Ordulu 67 yaşındaki Naip Arıgün, bir süre önce vefat eden annesinin cenazesi için İstanbul'dan Ordu'ya geldi. Defin işlemlerini tamamlayan Arıgün, nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayeti ile Medical Park Ordu Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan testlerde korona virüsü pozitif çıkan Naip Arıgün, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Yaklaşık 2 hafta boyunca tedavisi süren Arıgün, yoğun bakımdan çıkıp hastalığı atlattıktan sonra Medical Park Hastanesi doktorları ve çalışanlarına şiir yazarak türkü besteledi. Hastaneden alkışlarla uğurlanan Arıgün, yazdıklarını seslendirdi.

Medical Park Ordu Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Necla Hare Kurt, korona virüsü salgını sürecinde tüm personeller olarak ellerinden geldiğince dikkatli bir şekilde süreci yürüttüklerini söyledi. Naip Arıgün'ün aile içerisindeki temas sonucu hastanelerine başvurduğunu ifade eden Uzm. Dr. Hare Kurt, "İlk geldiğinde eşi ve oğlu İstanbul'da korona virüsü nedeniyle tedavi oluyordu. Nefes darlığı gibi şikayetler ile gelmişti. Yaptığımız test sonucunda kendisinin de testi pozitif çıkınca kendisini hemen tedavi altına aldık. Uyguladığımız tedavi sonucunda hastamızın halsizliği kayboldu ve nefes darlığı düzeldi" dedi.

Uzm. Dr. Hare Kurt ayrıca, kendileri için şiir yazıp türkü besteleyen hastanın bu davranışının kendilerini mutlu ettiğini belirterek vatandaşların maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Korona virüsü yenerek taburcu olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Naip Arıgün de farklı insanlara bulaştırmaktan korktuğunu belirterek tedavi sürecinde kendisi ile çok yakından ilgilenildiğini ifade etti.

Korona virüsü yendi, sağlıkçılar için şiir ve türkü yazdı

Kaynak: İHA

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