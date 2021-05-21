Korona virüsü yendi, plazma bağışında bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Korona virüsü yendi, plazma bağışında bulundu

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Haberler | Sağlık

Korona virüsü yendi, plazma bağışında bulundu Adana'da bir kişi korona virüsü yendikten sonra Covid-19'a yakalanan ve ağır geçiren hastaların kurtulması için plazma bağışında bulundu Adana'da bir kişi korona virüsü yendikten sonra Covid-19'a yakalanan ve ağır geçiren hastaların kurtulması...

Korona virüsü yendi, plazma bağışında bulundu

Adana'da bir kişi korona virüsü yendikten sonra Covid-19'a yakalanan ve ağır geçiren hastaların kurtulması için plazma bağışında bulundu

ADANA - Adana'da bir kişi korona virüsü yendikten sonra Covid-19'a yakalanan ve ağır geçiren hastaların kurtulması için plazma bağışında bulundu.

Tüm dünyayı yaklaşık 1.5 yıldır etkisi altına yeni tip korona virüsü son günlerde aşı ile yenmeye çalışırken plazma da hala özellikle yoğun bakımda yatan hastalar için umut olmaya devam ediyor. Bunlardan biri de virüse yakalanıp, öksürük, ateş, eklem ağrısı, iştahsızlık ve uykusuzluk problemi çeken Ahmet Akan oldu. Akan, çalıştığı iş yerinde virüse yakalanan ve kendisiyle temas eden bir kişiden virüs kaptığını belirterek, "Daha sonra tedavi sürecimiz başlamış oldu. Tedavi sürecinde ağrılarım oldu ama sağlık çalışanlarımızın gayretiyle şuan da bir sıkıntım kalmadı. Buraya plazma kan bağışında bulunmaya geldim. Korona belirtisi olarak kas eklem ağrıları, ateş, öksürük, iştahsızlık ve uykusuzluk olarak hepsini yaşadım. Sağlık Bakanlığının ve Kızılay'ın çağrılarını sosyal medya ve televizyonda görünce plazma kan bağışında bulunmaya karar verdim. Hastalara umut olmak istedim" dedi.

Kızılay Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı ise "Bu süreçte ciddi bir plazma ihtiyacı oldu. Kızılay üzerine almış olduğu sorumluluğu en iyi şekilde yapma gayreti içerisindedir. Korona geçirmiş ve 14 gün sonra negatif sonuçlarını almış 18-50 yaş arasındaki vatandaşlarımızı Kızılay'ın merkezlerine davet ediyoruz. Her aldığımız plazma kanı ikiye bölüyoruz dolayısıyla iki kişinin hayatının kurtulmasına vesile oluyor. Korona geçirmiş 18-50 yaş arasındaki vatandaşlarımız bu bağışı 8 defa verebiliyor ve 16 kişinin hayata tutunmasına vesile oluyor. Bir vesileyle bu hastalığı yaşamış olan vatandaşlarımızı Kızılay'a davet ediyoruz" diye konuştu.

Korona virüsü yendi, plazma bağışında bulundu
Korona virüsü yendi, plazma bağışında bulundu
Korona virüsü yendi, plazma bağışında bulundu
Korona virüsü yendi, plazma bağışında bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe

Türkiye'de 9 bin 385 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 207 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 9 bin 385 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 207 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz
Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Yavuz açıkladı: mRNA aşısı yapılan hamilelerde sorun görülmedi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Yavuz açıkladı: mRNA aşısı yapılan hamilelerde sorun görülmedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Hande Erçel Demet Akalın Ceyda Düvenci
Spor Mesut Özil Arda Turan Fatih Terim Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Korona virüsü yendi, plazma bağışında bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 11:37:51. #1.11#

title