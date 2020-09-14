Koronavirüsü unutan meraklı vatandaşlar, yıkımı film gibi izledi Bursa'da kent merkezinde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren devasa iç giyim mağazasının yıkımı Osmangazi Belediyesi ekiplerince büyük ölçüde tamamlandı. Vatandaşlar zabıta ve polisin uyarılarına rağmen sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak yıkım çalışmalarını film gibi izledi.

Bursa'da Kent Meydanı'nda ruhsatsız olarak faaliyet gösteren iş yeri, Osmangazi Belediyesi tarafından yıkılırken çevredeki vatandaşların meraklı gözlerle yıkım anını izlemeleri dikkatlerden kaçmadı. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı o anlarda vatandaş, polisin uyarısına da uymadı.

Ruhsatı olmadığı için yıkım kararı çıkan ve yasal süreçleri tamamlanan kaçak iş yerinin dış bölümleri geçtiğimiz günlerde çevik kuvvet nezaretinde yıkılmıştı. Belediyenin birçok kez yazılı ve sözlü tebligatına rağmen mağaza tahliye edilmeyince yıkım için mağaza içindeki ürünlerin boşaltılmasının ardından Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, iş yerinin ana bölümlerini de yıkmaya başladı. Polis ve zabıtanın geniş güvenlik tedbiri aldığı yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

BELEDİYE YETKİLİLERİ KAÇAK YAPILAŞMAYA KARŞI HASSASİYETLERİNİ GÖSTERDİ

Vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyaran belediye yetkilileri, hassasiyetlerini devam ettirerek bu duruma asla izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

UYARILARI DİNLEMEDİLER

Öte yandan olay yerinde polisin şerit çekip tedbir almasına rağmen meraklı kalabalık sosyal medya kurallarını ihlal ederek yıkımı izledi. Polisler ise sürekli vatandaşları uyarmak zorunda kaldı.

Kaynak: İHA