Korona virüsü sanıldı, alkollü çıktı
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Devlet Hastanesi, Samsun, 3. Sayfa

Korona virüsü sanıldı, alkollü çıktı

- Korona virüsü sanıldı, alkollü çıktı Samsun'da hastaneden kaçan vatandaş korona virüsü şüphesiyle polisi alarma geçirdi ancak alkollü çıktı.

24.03.2020 21:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 21:35
Korona virüsü sanıldı, alkollü çıktı

- Korona virüsü sanıldı, alkollü çıktı

SAMSUN - Samsun'da hastaneden kaçan vatandaş korona virüsü şüphesiyle polisi alarma geçirdi ancak alkollü çıktı.

Samsun Gazi Devlet Hastanesi'nde kendisine verilen serumu kolundan çıkararak kayıplara karışan 56 yaşındaki Ahmet Atilla Sırıklı, kovalamacının sonunda yakalandı. İlk olarak virüs şüphesi ile polisleri peşine düşüren vatandaşa karşı polisler eldiven maske takarak önlem aldı. Süleymaniye Caddesi üzerinde 112 acil servis ekipleri gelene kadar bekletilen vatandaşın yapılan muayene sonucunda alkollü olduğu ortaya çıktı.

Tedaviyi kabul etmeyen vatandaş daha sonra serbest bırakıldı.

Korona virüsü sanıldı, alkollü çıktı

Kaynak: İHA

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Korona virüsü sanıldı, alkollü çıktı

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