Korona virüsü nedeniyle kafeler kepenk kapattı, Üsküdar Salacak sahili bomboş kaldı
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Üsküdar, Sabah, Güncel

Korona virüsü nedeniyle kafeler kepenk kapattı, Üsküdar Salacak sahili bomboş kaldı

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine 'korona virüs tedbirleri' konulu ek bir genelge göndermesinin ardından sinema, kafeterya, kahvehane gibi alanlar korona virüs önlemleri kapsamında kapatıldı.

17.03.2020 09:27 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:28
Korona virüsü nedeniyle kafeler kepenk kapattı, Üsküdar Salacak sahili bomboş kaldı

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine 'korona virüs tedbirleri' konulu ek bir genelge göndermesinin ardından sinema, kafeterya, kahvehane gibi alanlar korona virüs önlemleri kapsamında kapatıldı. Özellikle sabah saatlerinde kahvaltı yapmak için akın edilen Üsküdar Salacak sahildeki kafeler de bu karar doğrultusunda kapanırken, sahilde kimsenin olmaması dikkat çekti.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne yönelik Türkiye alınan önlemleri genişletti. Bu kapsam çerçevesinde, İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine korona virüs konulu bir genelge göndererek bazı yerlerin faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulacağını bildirdi.


İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge kapsamında insanlara açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten, vatandaşların yakın mesafede bir arada bulunarak bulaşma riskinin artırılacağı değerlendirmesi sonrası kafe, lokanta, faaliyetlerini dün saat 00.00 itibariyle geçici süre durdurdu.


Üsküdar Salacak Sahilinde Kız Kulesi karşısında bulunan kafeler de bu karar doğrultusunda kapatıldı. Kafe çalışanları,, "Gördüğünüz gibi sahil bomboş, bütün kafeler kapalı. Bekçileri bile yok. Biz sadece buradayız bekçi olarak, biz de açık değiliz. Cuma gününden beri böyle, müşteri yok. İçişleri Bakanımız sağ olsun yasakladılar iyi de yaptılar. Allah razı olsun. İkinci bir emre kadar kapalıyız. Maddi olarak bir çıkar söz konusu değil, beklentisi yok. Sağlığımız önemli devletimizden Allah razı olsun. Para kimsenin umurunda değil, sağlık söz konusu, millet söz konusu bekliyoruz" diye konuştu.


Üsküdar'daki kafe işletmecileri de genelge uyarınca işletmelerini ikinci bir karara kadar kapattı. Öte yanda özellikle sabah saatlerinde vatandaşların akın ettiği Salacak sahilin boş hali ise dikkat çekti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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