Korona virüsten ölen hakim son yolculuğuna uğurlandı

Bursa Adliyesi'nde görevliyken korona virüse yakalanan ve dün hayatını kaybeden 6 aylık hamile hakim, Ordu'nun Ünye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa Adliyesi'nde görevliyken korona virüse yakalanan ve dün hayatını kaybeden 6 aylık hamile hakim, Ordu'nun Ünye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Operasyon ile alınan bebeğin ise tedavisi sürüyor.

Bursa 14'üncü İş Mahkemesi hakimi Ebru US Aykaş'ın (42) 23 Nisan'da yaptırdığı korona virüs testi pozitif çıkınca hastanede tedavi altına alındı. 6 aylık hamile olan Aykaş, durumu ağırlaşınca Bursa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırıldı. Aykaş'ın karnındaki bebeği 29 Nisan'da yapılan operasyonla alındı. 6 aylıkken dünyaya gelen bebek, yoğun bakımda tedaviye alındı. Hakim Aykaş ise dün doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yargı camiasını yasa boğan vefatın ardından hakim Ebru US Aykaş'ın cenazesi, memleketi olan Ordu'nun Ünye ilçesine gönderildi. Aykaş için, Atatürk Mahallesi'nde bulunan Tepe Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Aykaş, korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

Cenaze törenine, yargı camiasından bazı isimler, ailesi ve sınırlı sayıda yakınları katıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı