Korona virüsten ölen gazeteci Süleyman Usta'nın babasından kötü haber Gazeteci Süleyman Usta, geçtiğimiz günlerde korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmiş, şeker hastası olduğu öğrenilen annesi de birkaç saat sonra hayatını kaybetmişti.

Gazeteci Süleyman Usta, geçtiğimiz günlerde korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmiş, şeker hastası olduğu öğrenilen annesi de birkaç saat sonra hayatını kaybetmişti. Usta'nın babası İsmail Usta da beyne pıhtı atması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İsmail Usta, Kanlıca Mezarlığına defnedildi.

Gazeteci Süleyman Usta, korona virüse yakalandığını sosyal medya hesabı üzerinde duyurmuş ve hastanede tedaviye alınmıştı. Gazeteci Usta tedavi gördüğü hastanede hayatını korona virüs nedeniyle kaybetmiş, olaydan 4 sat sonra da şeker hastası olduğu öğrenilen annesi Nurhayat Usta hayatını kaybetmişti. Gazeteci Süleyman Usta'nın babasından da kötü haber geldi. İsmail Usta, beyne pıhtı atması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İsmail Usta bugün Kanlıca Mezarlığına defnedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA