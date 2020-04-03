Korona virüsten eşini ve bebeğini kaybeden acılı baba konuştu Korona virüsten eşini ve bebeğini kaybeden acılı baba konuştu "Eşimle hastaneye gittim, çantası ile eve geldim" "Yaşadıklarım 40 yılıma bedel, eşim ve bebeğim vefat etti ve soğuk yüzünü göremedim" Kocaeli'de korona virüs nedeni ile 8 aylık hamile eşini ve bebeğini kaybeden ve kendisi de...

Korona virüsten eşini ve bebeğini kaybeden acılı baba konuştu

"Eşimle hastaneye gittim, çantası ile eve geldim"

"Yaşadıklarım 40 yılıma bedel, eşim ve bebeğim vefat etti ve soğuk yüzünü göremedim"

KOCAELİ - Kocaeli'de korona virüs nedeni ile 8 aylık hamile eşini ve bebeğini kaybeden ve kendisi de hastalık sonrası tedavisini evinde sürdüren acılı baba, "Yaşadıklarım 40 yılıma bedel, eşim ve bebeğim vefat etti ve soğuk yüzünü göremedim" dedi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan Recep Aydın ve 8 aylık hamile olan eşi Betül Aydın'ın kaldırıldıkları Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan Korona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Hastanede tedavi altında alınan çiftten kronik bronşit hastası olduğu öğrenilen Betül Aydın, 3 gün önce yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Betül Aydın'ın 8 aylık bebeği ise ameliyatla kurtarılarak İstanbul'da özel bir hastanede tedavi altına alındı. Olaydan iki gün sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören baba Recep Aydın ise 14 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Kuvöz ile İstanbul'da sevk edildiği özel hastanede tedavi altına alınan 8 aylık bebek ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"Eşimle hastaneye gittim, çantası ile eve geldim"

Hayatını kaybeden bebeğin yarın annesinin yanına defnedilmesi beklenirken acılı olayın ardından konuşan baba Recep Aydın, "Sokağa çıkanlara, araçları, hamamları kahvehanelere döndürenlere sözüm var; 'Hastanede dört duvar arasında bekleyeceğinize evinizde oturup bekleyin. Ben, eşimi kaybettim, çocuğumu kaybettim, çok çektim. Bende belirti olarak sadece vücut ağrısı oldu. 6 gün hastanede yattım. Yaşadıklarım 40 yılıma bedel. Eşim ve çocuğum vefat etti ve soğuk yüzünü göremedim. 2 çocuğum 5 gün sonra taburcu oldu. Durumları iyi, evde karantina altındayız. Hepimiz maske takıyoruz. Geçtiğimiz Cuma günü eşimle hastaneye gittim, çantası ile eve geldim. Küçük çocuğumuzu yarın aile mezarlığında eşimin olduğu yerde toprağa vereceğiz" dedi.

Kaynak: İHA