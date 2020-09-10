Koronavirüse yakalanan 'seri cinayet sanığı' duruşmaya katılamadı
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Koronavirüse yakalanan 'seri cinayet sanığı' duruşmaya katılamadı

Ordu'da farklı tarihlerde 8 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle hakkında 5 dosya hazırlanan tutuklu sanık Mehmet Ali Çayıroğlu, korona virüse yakalandığı için duruşmaya katılamadı. Duruşma ileri bir tarihe ertelenirken seri cinayet sanığı Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuluyor.

Koronavirüse yakalanan 'seri cinayet sanığı' duruşmaya katılamadı
10.09.2020 13:51 | Son Güncelleme: 10.09.2020 14:58

Ordu'da farklı tarihlerde 8 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle 5, gasp ettiği gerekçesiyle 1 olmak üzere hakkında 6 dosya hazırlanan tutuklu sanık Mehmet Ali Çayıroğlu, korona virüse yakalandığı için duruşmaya katılamadı.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde 2018 yılında 'yağma, hırsızlık, gasp ve kasten öldürme' suçlarını işlediği gerekçesi ile Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevi'nde hapis yatan Mehmet Ali Çayıroğlu hakkında Dursun Kurt'un öldürülmesine ilişkin dava açılmıştı. Sanığın 'yangın çıkartıp, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürmek' suçlaması ile yargılandığı ilk duruşma, Ünye Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

CEZAEVİNDE KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Şu an Elazığ'da tutuklu bulunan 'seri cinayet sanığı' Mehmet Ali Çayıroğlu, cezaevinde yakalandığı koronavirüs nedeniyle karantinada olduğundan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılamadı. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

AYRI ZAMANLARDA 8 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mehmet Ali Çayıroğlu hakkında 8 kişiyi farklı zamanlarda öldürdüğü gerekçesiyle 5 dosya, işlediği gasp olaylarıyla ilgili ise bir olmak üzere toplamda 6 dosya hazırlanmıştı. Mehmet Ali Çayıroğlu, işlediği iddia edilen cinayetlerinden ardından 9 Ağustos tarihinde bir evden gasp yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ekiplerince yakalanmış, 'kasten öldürme, yağma ve hırsızlık' suçlarından cezaevine gönderilmişti.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (2)
AKREP: tam zamani birakin olsun. . .
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ANGARALI: ilahi adelet
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500
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