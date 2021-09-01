Korona virüse yakalanan hamile kadından aşı çağrısı
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Korona virüse yakalanan hamile kadından aşı çağrısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bingöl'de korona virüse yakalanan 37 haftalık gebe olan 2 çocuk annesi Ebru Arslan, "Aşı olmadım, sonradan pişman oldum. Keşke aşı olsaydım. En azından korona virüsü bu kadar kötü bir şekilde atlatmazdım" diyerek vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

Bingöl'de korona virüse yakalanan 37 haftalık gebe olan 2 çocuk annesi Ebru Arslan, "Aşı olmadım, sonradan pişman oldum. Keşke aşı olsaydım. En azından korona virüsü bu kadar kötü bir şekilde atlatmazdım" diyerek vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

Bingöl'de yaşayan 3'üncü çocuğuna hamile olan Ebru Arslan, kısa bir süre önce şiddetli göğüs ağrısı ve öksürük nedeniyle Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne giderek test verdi. Burada testi pozitif çıkan anne Arslan, korona virüs servisinde tedavi altına alındı.

Gebeliği nedeniyle aşı olmadığını ve bunun pişmanlığını yaşadığını aktaran anne Arslan, "37 hafta 6 günlük hamileyim. Cuma gününe de sezaryenim var. Aşı olmadım, sonradan pişman oldum. Keşke aşı olsaydım. En azından korona virüsü bu kadar kötü bir şekilde atlatmazdım. İlk belirtilerim şöyle oldu göğüs ağrım başladı. Ciğerlerimde ağrı vardı. Ondan sonra öksürük oluşmaya başladı. Hastaneye geldim ve testim de pozitif çıktı" dedi.

"SON ZAMANLARDA GEBELERDE VAKA SAYISI ARTTI"

Gebe kadınlara aşı çağrısında bulunan anne Arslan, "Bütün hamile bayanlara sesleniyorum, 3 aydan sonra muhakkak aşılarını olsunlar. Belki ben aşı olsaydım bu kadar kötü bir şekilde atlatmazdım" diye konuştu.

Annelerin ve anne adaylarının doğacak çocukları için mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizen Kadın Doğum Uzmanı Dr. Ramazan Erda Pay, son zamanlarda gebelerde vakaların arttığını belirtti. Uzm. Dr. Pay, "Özellikle son dönemde artan gebelerde korona virüs vaka sayıları nedeniyle ve gebelerimizin de haftası ilerledikçe gerek solunum sistemi gerekse dolaşım sistemindeki sıkıntılar nedeniyle gebelerimizin daha fazla etkilendiği bir dönem yaşamaktayız. Bu süreçte hem gebelerimizin korunması hem de gebeler aşılandığı takdirde oluşacak koruyucu hücrelerin bebeğe geçerekten, bebeğe olan koruyucu etkisi nedeniyle hem gebelik döneminde hem de aşı döneminde aşıyı tavsiye etmekteyiz. Gebelik sonrasında en mutlu zamanların yaşandığı bebeği kucağa sağlıklı alabilmek adına gebelik sürecinde anne adaylarımızın da aşı olmaları konusunda tekrardan ricacıyız" şeklinde konuştu.

(Muhammet Ali Çiftçi - Sinan Atan/İHA)

Korona virüse yakalanan hamile kadından aşı çağrısı
Korona virüse yakalanan hamile kadından aşı çağrısı
Korona virüse yakalanan hamile kadından aşı çağrısı
Korona virüse yakalanan hamile kadından aşı çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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