Koronavirüse yakalanan Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, hastane odasından Bursalılara seslendi
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Koronavirüse yakalanan Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, hastane odasından Bursalılara seslendi

İhlas Haber Ajansı / BERKTUĞ ÖNCÜ - Haberler | Yaşam

Koronavirüse yakalanan Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, hastane odasından Bursalılara seslendi Bursa'da geçen salı günü koronavirüse yakalandığını duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda doktorların tavsiyesi üzerine tedavisine dünden...

Koronavirüse yakalanan Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, hastane odasından Bursalılara seslendi

BURSA - Bursa'da geçen salı günü koronavirüse yakalandığını duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda doktorların tavsiyesi üzerine tedavisine dünden itibaren hastanede devam edileceğini belirtirken, sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.

Geçen salı günü koronavirüse yakalandığını duyuran Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın tedavisine doktorlarının tavsiyesi üzerine hastanede devam ediliyor. Yaklaşık iki gündür karantinada olan Başkan Aktaş, genel sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından video paylaşımı yaptı. "Durumum gayet iyi hamdolsun. Allahın izniyle daha da iyi olacak. Pek yakında görüşmek üzere..." başlığıyla paylaştığı videoda herkese teşekkür eden Alinur Aktaş, sağlık durumu hakkında şu bilgiyi verdi:

"Değerli hemşehrilerim, öncelikle hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Malumunuz üzere salı günü Covid-19 testimin pozitif çıkması nedeniyle evimde dinlenmeye başlamıştım izole bir şekilde. Fakat doktorların tavsiyesi üzerine dünden itibaren tedavim hastanede devam ediyor. Genel sağlık urumum gayet iyi. Mesaj gönderen, telefon açan, sosyal medyadan geçmişi olsun mesajları ileten herkese yürekten teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim bu mübarek günler hürmetine şifa bekleyen tüm hastalarına Şafi ismiyle şifalar nasip eylesin. Aramızdan ayrılan kardeşlerimizi tekrardan rahmetle anıyorum. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Gayet iyiyim Allah'a hamdolsun. Selam ve saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.

Koronavirüse yakalanan Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, hastane odasından Bursalılara seslendi
Koronavirüse yakalanan Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, hastane odasından Bursalılara seslendi
Koronavirüse yakalanan Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, hastane odasından Bursalılara seslendi
Koronavirüse yakalanan Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, hastane odasından Bursalılara seslendi
Koronavirüse yakalanan Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, hastane odasından Bursalılara seslendi
Koronavirüse yakalanan Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, hastane odasından Bursalılara seslendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERKTUĞ ÖNCÜ

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