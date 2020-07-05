Yere atılan parayı koronavirüse rağmen ağzıyla alan köçek pes dedirtti
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Yere atılan parayı koronavirüse rağmen ağzıyla alan köçek pes dedirtti

Davul zurna ekibiyle köçeklik yapan bir kişi, gelin alma sırasında yere atılan parayı yatarak ağzıyla aldı. Koronavirüse rağmen parayı ağzında 1 dakika tutan köçek, o anları ise sosyal medya hesabından canlı yayınla paylaştı.

Yere atılan parayı koronavirüse rağmen ağzıyla alan köçek pes dedirtti
05.07.2020 10:55 | Son Güncelleme: 05.07.2020 11:57

Karabük'te bir düğünde oynayan köçek, koronavirüse rağmen yere atılan parayı ağzıyla alırken, o anları canlı yayın yaparak sosyal medyasında paylaştı.

PARAYI 1 DAKİKA BOYUNCA AĞZINDA TUTTU

Karabük'te düğün salonları yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 1 Temmuz'dan itibaren kontrollü şekilde hizmet vermeye başlamıştı. Safranbolu ilçesinde davul zurna ekibiyle köçeklik yapan bir kişinin düğünde yaptığı hareket şaşırttı. Gelin alma sırasındaki eğlencede köçek yere atılan parayı koronavirüse rağmen yatarak ağzıyla aldı. Yaklaşık 1 dakika boyunca parayı ağzında tutan köçeğin oyununa devam etmesi görenleri pes dedirtti.

Kaynak: İHA

Manşet

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