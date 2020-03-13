Korona virüse karşı tedbir 'Doğal sabunlar'
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Zeytinyağı, Gaziantep

Korona virüse karşı tedbir 'Doğal sabunlar'

Korona virüse karşı tedbir 'Doğal sabunlar' Doğal hijyenik özelliği olan sabunlar rağbet görüyor Korona virüse karşı tedbir almak isteyen vatandaşlar, hiçbir kimyasal katkı maddesi bulundurmayan ve doğal hijyenik özelliği bulunan sabunlara yöneldi.

13.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:46
Korona virüse karşı tedbir 'Doğal sabunlar'

Korona virüse karşı tedbir 'Doğal sabunlar'

Doğal hijyenik özelliği olan sabunlar rağbet görüyor

GAZİANTEP - Korona virüse karşı tedbir almak isteyen vatandaşlar, hiçbir kimyasal katkı maddesi bulundurmayan ve doğal hijyenik özelliği bulunan sabunlara yöneldi.

Çin'de ortaya çıktıktan sonra bütün dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'ye de sıçrayan korona virüs salgını doğal hijyenik ürünlere olan ilgiyi artırdı. Korona virüs ve diğer bulaşıcı hastalıklara karşı tedbir almak isteyen vatandaşlar, özellikle doğal yapım olan ve hiçbir katkı maddesi bulundurmayan sabunlara yöneldi.

Saç dökülmesi, egzama, cilt lekeleri, sedef ve mantar gibi pek çok hastalığa iyi gelmesiyle bilinen doğal sabunlar, özellikle el ve yüz yıkamalarında derinlemesine temizlik sağlaması nedeniyle de rağbet görüyor. Meyvelerden, bitkilerden, keçi sütünden, eşek sütünden yapılan sabunlar, zeytinyağı, çörek otu, defne, bıttım ve özellikle haşhaş sabunu derinlemesine temizlik için sıklıkla kullanılan sabunlar olarak dikkat çekiyor.

"Hijyen için doğal sabunlara yöneldik"

Sabunların hijyenik açıdan daha etkili ve faydalı olduğunu söyleyen vatandaşlar, "Bu günlerde hijyen çok önemli. Biz de o nedenle sabuncuya geldik. Çünkü hijyen bakımından sabun her şeyden daha iyi. Özellikle elleri derinlemesine temizliyor. Yani her türlü virüse karşı sabun iyidir" dedi.

Gaziantep'te yıllardır sabunculuk yapan ve vatandaşların doğan sabunlara son dönemlerde daha fazla ilgi gösterdiğini vurgulan Sabuncu Baba Mehmet Hakan Çiçek ise, sabunların derinlemesine hijyenik temizlik için rahatlıkla kullanılabileceğini açıkladı.

"Sabunların antibakteriyel özelliği var"

Sabunların antibakteriyel bir özelliğie sahip olduğunu söyleyen Çiçek, "Sabunların antibakteriyel özelliği var. Sabunları cildi derinlemesine temizler. O yüzden halkımıza tavsiye ediyoruz. Sabunla bol bol ellerini yıkamalarını öneriyoruz. Çünkü sabun doğaldır ve içinde kimyasal katkı maddesi bulunmaz. Ülkemizde yapılıyor, dışarıdan ithal edilmiyor" ifadelerini kullandı.

"Zeytinyağı, haşhaş ve çörek otu sabunu önemli"

Vatandaşlara özellikle zeytinyağı, haşhaş ve çörek otu sabunu kullanmaları yönünde tavsiyelerde bulunan Çiçek, "Biz özellikle derinlemesine temizlik sağlayan haşhaş sabununu vatandaşlara öneriyoruz. Bunun dışında çörek otu sabununu ve tabiki zeytinyağı sabununu öneriyoruz. Bunların içinde zeytin yağı sabununu özellikle öneriyoruz. İçerisinde her türkü şifa var. Yani vatandaşlar kimyasal sabunlar ya da şampuanlar yerine bu doğal ürünlerini tercih etsinler. O yüzden korona virüsüne karşı doğal sabun kullanın diyoruz" diye konuştu.

Korona virüse karşı tedbir 'Doğal sabunlar'

Kaynak: İHA

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Korona virüse karşı tedbir 'Doğal sabunlar'

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