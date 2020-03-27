Korona virüse karşı 3D yazıcı ile siperli maske üretimi Çekmeköy'de korona virüs ile mücadele kapsamında üç boyutlu yazıcılarla siperli yüz maskesi üretiliyor.

Çekmeköy'de korona virüs ile mücadele kapsamında üç boyutlu yazıcılarla siperli yüz maskesi üretiliyor. 3D yazıcılar ile üretilen maskeler Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Çekmeköy Devlet Hastanesinde çalışan sağlık çalışanlarına veriliyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olmak için Türkiye tek yürek oldu. Bazı vatandaşlar alkışlarıyla ve dualarıyla sağlıkçılara güç verirken, bazıları da ürettikleri koruyucu ekipmanlarla sağlık personelini destekliyor. Çekmeköy Belediyesi de BİLYA Atölyesi ortaklığı ile 3 boyutlu yazıcılarla siperlikli yüz maskesi üretimine başlandı. Maskeler, belediyenin Adnan Menderes Gençlik ve Kültür Merkezi içinde bulunan atölyede üretiliyor. Merkezde 6 adet üç boyutlu yazıcı üretim için durmaksızın çalışıyor. Atölyede bir günde 100 adet siperlikli maske üretiliyor. Siperlikli maskeler, insan sağlığı için tehdit oluşturmayan organik flament kullanılarak üç boyutlu yazıcılarla basılıyor. Bir siperlikli maskenin hazırlanması yaklaşık 1 saat 15 dakika sürüyor.

Çekmeköy Belediyesi BİLYA Proje Asistanı Volkan Aydemir, üç boyutlu yazıcılarla maske bastıklarını belirterek, "Malum korona virüs vakasıyla okulların tatil olmasıyla birlikte eğitimlerimiz durdu, üç boyutlu yazıcılarımızı depomuza kaldırmak zorunda kaldık. Eğitimlerimiz olmadığı için sonrasında bir araştırma yaptık, üç boyutlu yazıcılarla siperli maske üretimi yapılabiliyormuş. Belediyemiz olarak hemen hızlıca yazıcılarımızı kurduk, siperli maske üretimine başladık" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA