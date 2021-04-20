Son Dakika | Korona virüs test sonucunu öğrenmeye giden aile kaza yaptı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Korona virüs test sonucunu öğrenmeye giden aile kaza yaptı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı / YAKUP FATİH ŞAŞMAZ - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Korona virüs test sonucunu öğrenmeye giden aile kaza yaptı: 3 yaralı İzmir'in Tire İlçesinde, korona virüsü test sonucu öğrenmek için yola çıkan aileyi taşıyan otomobil, dönüş yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı, kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

- Korona virüs test sonucunu öğrenmeye giden aile kaza yaptı: 3 yaralı

İZMİR - İzmir'in Tire İlçesinde, korona virüsü test sonucu öğrenmek için yola çıkan aileyi taşıyan otomobil, dönüş yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı, kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Tire-Belevi yolunda meydana geldi. Ekrem Y. yönetimindeki 34 VZ 7341 plakalı otomobil, Tire istikametinden Selçuk istikametine doğru seyir halindeydi. Araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu birden takla attı. Kaza yapan araca ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer vatandaşlar yaptı ve olay sağlık ekiplerine bildirildi.

Hafif sıyrıklarla atlattılar

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, araçtan çıkarılan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Zehra Y., Akif Y. ve anne Nuriye Y.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ailenin üyeleri kontrol amaçlı Tire Devlet Hastanesine kaldırılırken, şoför kazada yara almadı.

Öte yandan aile bireylerinin, bir gün önce Tire Devlet Hastanesi'nde korona virüsü testi yaptırdıkları, sonuca bakamadıkları için Tire Devlet Hastanesi'ne giderek negatif olan sonucunu öğrenip dönüş yolunda kaza yaptıkları öğrenildi.

Son Dakika | Korona virüs test sonucunu öğrenmeye giden aile kaza yaptı: 3 yaralı
Son Dakika | Korona virüs test sonucunu öğrenmeye giden aile kaza yaptı: 3 yaralı
Son Dakika | Korona virüs test sonucunu öğrenmeye giden aile kaza yaptı: 3 yaralı
Son Dakika | Korona virüs test sonucunu öğrenmeye giden aile kaza yaptı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAKUP FATİH ŞAŞMAZ

Ortalık savaş alanına döndü! Tırın ezip geçtiği feci kazada sürücü, ezilerek can verdi
Ortalık savaş alanına döndü! Tırın ezip geçtiği feci kazada sürücü, ezilerek can verdi
Farklı şeritlerde meydana gelen zincirleme kazada, ortalık savaş alanına döndü
Farklı şeritlerde meydana gelen zincirleme kazada, ortalık savaş alanına döndü
Kan donduran vahşet! Öz ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Kan donduran vahşet! Öz ağabeyini pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Hulusi Akar Vladimir Putin Yıldırım Akbulut Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Kaan Yıldırım Mustafa Üstündağ
Spor Bülent Uygun Yılmaz Vural Mete Kalkavan Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika | Korona virüs test sonucunu öğrenmeye giden aile kaza yaptı: 3 yaralı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 17:31:06. #1.14#

title