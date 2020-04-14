Koronavirüs şüphelisi, çarşafları birbirine bağlayıp ip gibi kullanarak hastaneden kaçtı Denizli'de koronavirüs şüphesiyle test için izole edilmiş ünitede gözlem altına alınan 38 yaşındaki erkek hasta, hastanenin 3. katından çarşafları birbirine bağlayıp ip gibi kullanarak kaçtı. Polis ekipleri sokak sokak şüpheliyi arıyor.

Denizli'de meydana gelen akıl almaz olayda koronavirüs şüphelisi erkek hasta tedavi gördüğü hastanenin 3. katının penceresinden çarşafları birbirine bağlayıp ip gibi kullanarak kaçtı. Şahsın kaçtığı ise çevredekilerin pencereye asılı çarşafı görüp hastane görevlilerine bildirmesi ile ortaya çıktı.

ÇARŞAFLARI BAĞLAYIP İP GİBİ KULLANDI

Olay Denizli Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. 38 yaşındaki U.G., isimli şahıs hastanede koronavirüs şüphesi ile test için izole edilmiş ünitede gözlem altına alındı. Bir süre sonra U.G., akıl almaz bir firar girişimine imza atarak, kaldığı 3. kattaki odanın penceresinden aşağı bir birine bağladığı yatak çarşaflarını ip gibi kullanarak indi. U.G.'nin odada olmadığını fark eden hastanedeki görevlileri şahsı bina içinde ararken, U.G.'nin kaçtığı ise çevredekilerin pencereye asılı çarşafı görüp hastanedeki güvenlik görevlilerine söylemesi ile ortaya çıktı.

SOKAKLARDA ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Firarın ardından hastane yetkilileri İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı korona virüs salgını tedbirlerini kapsamında durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri hastane çevresinde, sokaklarda arama çalışması başlattı. Güvenlik tedbirleri kapsamında U.G.'nin ikamet ettiği Sarayköy ilçesine de çok sayıda ekip yönlendirildi.

Polis ekiplerinin arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA