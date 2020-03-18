Korona virüs nedeniyle şehitliklerde sade tören Manisa'da Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 105. Yıl dönümü çelenk sunma töreni korona virüs salgının gölgesinde yapıldı.

Manisa'da Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 105. Yıl dönümü çelenk sunma töreni korona virüs salgının gölgesinde yapıldı. Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de ilk ölümün gerçekleştiği korona virüs salgını nedeniyle tören sade bir şekilde gerçekleşti.



Geçtiğimiz yıllarda düzenlenen törenlere protokol üyeleri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, bu yıl ki törene ise sınırlı sayıda katılım sağlanması kararı alındı. Törene Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Vali Yardımcısı Abdullah Etil, Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan katıldı. Anıta çelenk sunulmasının ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Manisa Valisi Ahmet Deniz şeref defterine, "18 Mart 1915 şanlı tarihimizin en önemli günlerinden biridir. Çanakkale Zaferi ölümü göze alan asil Türk milletinin esaret altında tutulamayacağının bir göstergesidir. O gün bu millete diz çöktüremeyenler bu günde haince saldırılarına devam etmektedir. Ancak amaçlarına asla ulaşamayacaklardır. Çünkü aziz vatan topraklarını korumak için bu milletin her bir ferdi şehadete yürümeye hazırdır. Başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyoruz" dedi. Hatuniye Camii İmam Hatibi Hayrettin Çoban'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftü Vekili Ramazan Arba'nın dua yaptırarak şehitlerin ruhlarına ithaf etti.



Vali Deniz ve protokol üyeleri şehitliğe karanfil bırakırken, şehit havacı pilot üsteğmen Okan Divrik'in annesi Nevin Divrik de törene katılarak şehit oğlunun mezarına karanfil bırakıp dua etti. Garnizon şehitliğinin ardından polis şehitliğinde de şehit polisler için dua edilip mezarlarına karanfil bırakıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA