Korona virüs nedeniyle kapattıkları çay ocaklarında şimdi farklı ürünler satıyorlar
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Korona virüs nedeniyle kapattıkları çay ocaklarında şimdi farklı ürünler satıyorlar

14.12.2020 16:28 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:06

- Korona virüs nedeniyle kapattıkları çay ocaklarında şimdi farklı ürünler satıyorlar Ağrı'da yıllardır çay ocağı işleten esnaflar korona virüs nedeniyle kapatmak zorunda kaldıkları iş yerlerinde bu kez farklı ürünler satarak geçinmeye çalışıyorlar.

- Korona virüs nedeniyle kapattıkları çay ocaklarında şimdi farklı ürünler satıyorlar

AĞRI - Ağrı'da yıllardır çay ocağı işleten esnaflar korona virüs nedeniyle kapatmak zorunda kaldıkları iş yerlerinde bu kez farklı ürünler satarak geçinmeye çalışıyorlar.

Artan korona virüs vakalarının önüne geçmek amacıyla yoğunluğun yaşandığı alanlarda başta çay ocağı işletmeleri olmak üzere birçok sektör İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle birlikte kapatıldı. Ağrı'da çay ocağı işletmesini kapatmak zorunda kalan esnafta bu duruma yeni bir alternatif oluşturarak kapatmak zorunda kaldıkları iş yerlerinde farklı ürünler satarak hem iş yerlerinin kapalı kalmalarının önüne geçiyorlar hem de geçim derdini ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Vatandaşlar ise çay ocağını kapatarak farklı ürünler satmaya başlayan esnaflara destek olmak açısından alışverişlerini bu işletmelerde yapıyor.

'Kapattığımız çay ocağında kışlık giyecekler satmaya başladık'

Korona virüs vakalarının artmasından dolayı kapattığı çay ocağını giyim mağazası olarak işletmeye başlayan Ferit Akbulut, "Burası korona virüsten önce çay ocağı olarak işlettiğimiz bir iş yeriydi. Futbol maçlarını yayınlıyorduk. Virüsten önce çay ocağımız çok yoğun oluyordu. Şimdi korona virüs nedeniyle çay ocaklarımızı kapatmak zorunda kaldık. Biz de alternatif olarak burada kış mevsimi de yaklaştığı için kapattığımız çay ocağında kışlık giyecekler satmaya başladık. Biz bu dükkanda kiracıyız ve dükkanın kirasını ödemek için mecburen bu şekilde iş yerimizi faaliyete koymaya başladık. Müşterilerimiz de eskiden buraya maç izlemeye ve çay içmeye gelen kişilerden oluşuyor." dedi.

'Ev kiramızı ve günlük ihtiyacımızı çıkarmak için bu yöntemi denedik"

Ayakkabı sattığı dükkanını daha önce çay ocağı olarak işlettiğini belirten Emrah Kaplan, "Burası eskiden çay ocağıydı. Ancak virüs nedeniyle kapattık. Biz de çay yerine ayakkabı satmaya karar verdik. İnşallah bu korona virüs bir an önce biter de insanlarda düzenli bir hayata geçerler. Biz buradan ev kiramızı ve günlük ihtiyacımızı çıkarmak için bu yöntemi denedik." ifadelerini kullandı.

'Kış mevsiminde giyeceğimiz botları buradan alarak kendisine destek olmak istedik'

Daha önce çay içmeye geldiği iş yerine şimdi ise bot almaya gelerek arkadaşına destek olmak istediğini kaydeden müşterilerden Murat Kürkçü, konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Biz burada genelde maç izlemeye ve çay içmeye geliyorduk. Arkadaşlarımızla birlikte sohbet etmek için burada toplanıyorduk. Korona virüs nedeniyle Emrah iş yerini kapatıp ayakkabı satmaya başlayınca biz de kış mevsiminde giyeceğimiz botları buradan alarak kendisine destek olmak istedik.

Korona virüs nedeniyle kapattıkları çay ocaklarında şimdi farklı ürünler satıyorlar
Korona virüs nedeniyle kapattıkları çay ocaklarında şimdi farklı ürünler satıyorlar
Korona virüs nedeniyle kapattıkları çay ocaklarında şimdi farklı ürünler satıyorlar
Korona virüs nedeniyle kapattıkları çay ocaklarında şimdi farklı ürünler satıyorlar
Korona virüs nedeniyle kapattıkları çay ocaklarında şimdi farklı ürünler satıyorlar
Korona virüs nedeniyle kapattıkları çay ocaklarında şimdi farklı ürünler satıyorlar
Korona virüs nedeniyle kapattıkları çay ocaklarında şimdi farklı ürünler satıyorlar
Korona virüs nedeniyle kapattıkları çay ocaklarında şimdi farklı ürünler satıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN AKGÜN

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