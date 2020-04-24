Korona virüs nedeniyle açamadığı iş yeri için bir şok da mal sahibinden yaşadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Korona virüs nedeniyle açamadığı iş yeri için bir şok da mal sahibinden yaşadı - Haber
Ulaşlı, Tokat, Haber

Korona virüs nedeniyle açamadığı iş yeri için bir şok da mal sahibinden yaşadı

Korona virüs nedeniyle açamadığı iş yeri için bir şok da mal sahibinden yaşadı Tokat'ta, korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerini açamayan erkek kuaförü bir şokta mal sahibinden yaşadı, mal sahibi kira artışını kabul etmeyen kuaförden dükkanını boşaltmasını istedi.

24.04.2020 15:57 | Son Güncelleme: 24.04.2020 16:00
Korona virüs nedeniyle açamadığı iş yeri için bir şok da mal sahibinden yaşadı

Korona virüs nedeniyle açamadığı iş yeri için bir şok da mal sahibinden yaşadı

TOKAT - Tokat'ta, korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerini açamayan erkek kuaförü bir şokta mal sahibinden yaşadı, mal sahibi kira artışını kabul etmeyen kuaförden dükkanını boşaltmasını istedi.

Tokat'ta Yeşilırmak Mahallesi Sıtkı Ulaşoğlu Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde yaklaşık 15 yıldır erkek kuaförü olarak hizmet veren Serkan Ağıl, korona virüs önlemleri kapsamında faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı. Yaklaşık bir aydır iş yeri kapalı olan Ağıl ile kira artışı isteyen dükkan sahibi D.K arasında anlaşmazlık yaşandı. İş yeri sahibi 6 ay önce kira artışı istediğini belirterek kira artışı yapılmadığı için dükkanın boşaltılmasını isterken, erkek kuaförü ise korona virüs nedeniyle mağdur olduğunu gerekçesi ile iş yerini tahliye etmek istemedi.

Tokat Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Turan Ulaşlı, kiracı ile mülk sahibi arasında irtibat kurarak anlaşmazlığı ortadan kaldırma çabası ise sonuçsuz kaldı. Başkan Ulaşlı, bu süreçte iş yeri sahiplerinden kapalı olan kuaförlere destek olmalarını beklediklerini belirterek, "Korona virüs nedeniyle esnaflarımız sıkıntı içerisinde. Bu anlamda 'İlla da bu dükkandan çıkacaksın' sözleri ile üzgün bir haldeyiz. Dükkan kirası ile ilgili bizlere bir alacağının olmadığını söyledi. Bin lira olan kiraya 700 lira zam yapılmasını istediğini söyledi. Bu anlamda kiracısına yardımcı olmasını istedik ama ikna edemedik" dedi.

Erkek kuaförü Serkan Ağıl ise korona virüs nedeniyle iş yerlerinin 21 Mart tarihinden itibaren kapalı olduğunu ifade ederek, "İş yeri sahibi beni aradı kirayı artırmamı isteyerek 'mekanlarınız kapandı, kira veremeyeceksiniz' diyerek dükkanı boşaltmamı istedi. Yüzde 70'lik bir kira artışı istedi. Bu hiçbir yasada kanunda mevcut değil. Durumumuz olsa zaten verecektik. Kiramı bir gün olsa geciktirmedim, şerefimle onurumla çalıştım" dedi.

Ağıl, mağdur olduğunu ileri sürerek "İş yeri sahibi bana 6 ay önce 'dükkanı boşalt' dedi. Ama neden boşaltayım, hiçbir komşum şikayetçi değil. Ben bir sitenin altındaki iş yerinde çalışıyorum. Komşularım bana sonuna kadar kefil. Gerekirse tapuda isim değişikliği yapıp seni bir şekilde buradan çıkartacağım dedi. Şuan bir borcum yok. Tüm yetkililere seslenmek istiyorum ben dürüstlükten kaybedeceksem kaybedeyim" diye konuştu.

İş yeri sahibi D.K ise konuyla ilgili röportaj yapılması talebini geri çevirirken, yaşanan hadisesinin korona virüsle ilgili olmadığını savundu. Yaklaşık 6 ay önce kirayı artırmasını istediğini belirten mülk sahibi kiracısının artış yapamayacağını ve iş yerini boşaltacağını kendisine söylediğini ileri sürdü.

Korona virüs nedeniyle açamadığı iş yeri için bir şok da mal sahibinden yaşadı

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Hüsnü Şenlendirici, gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu çiftliğinde evlendirdi Haber
Hüsnü Şenlendirici, gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu çiftliğinde evlendirdi
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi Haber
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi
Acun'a meydan okuyan Rizelinin ayağı iki yerden birden kırıldı Haber
Acun'a meydan okuyan Rizelinin ayağı iki yerden birden kırıldı
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü Haber
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada bir aile yok oldu: 4 ölü
Araç sahipleri dikkat! Benzine büyük zam geldi Haber
Araç sahipleri dikkat! Benzine büyük zam geldi
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haber
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
Burak Yılmaz'dan koronavirüs sözleri: Çin'de köpek yemek, yedikleri diğer şeylerin yanında çok normal
Burak Yılmaz'dan koronavirüs sözleri: Çin'de köpek yemek, yedikleri diğer şeylerin yanında çok normal
Kayıp ilanı verdiği ağabeyini 18 yıl önce öldüren zanlıyı, koronavirüs temizliği ele verdi
Kayıp ilanı verdiği ağabeyini 18 yıl önce öldüren zanlıyı, koronavirüs temizliği ele verdi
Son Dakika: Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan yaşlı adam 3. kattan atlayarak öldü
Son Dakika: Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırılan yaşlı adam 3. kattan atlayarak öldü
Dün akşam kaybolan 17 yaşındaki kayıp kız, arazide uyurken bulundu
Dün akşam kaybolan 17 yaşındaki kayıp kız, arazide uyurken bulundu
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti
Arnavutköy'de başıboş at, park halindeki aracın üzerine çıkarak zarar verdi
Arnavutköy'de başıboş at, park halindeki aracın üzerine çıkarak zarar verdi
Neymar'ın annesi, kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos'tan ayrıldı
Neymar'ın annesi, kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos'tan ayrıldı
Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü
Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü
ABD Başkanı Trump, 1915 Olayları için yine 'Büyük Felaket' dedi
ABD Başkanı Trump, 1915 Olayları için yine "Büyük Felaket" dedi
FIFA, federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak
FIFA, federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak
Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı
Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı
Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi
Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi
Demet Akalın, 'Virüse karşı vücuda dezenfektan enjekte edilsin' diyen Donald Trump'a tepki gösterdi
Demet Akalın, "Virüse karşı vücuda dezenfektan enjekte edilsin" diyen Donald Trump'a tepki gösterdi
Korona aşısında gönüllü olmak nasıl bir his? Denekler, ne düşündüklerini anlattı
Korona aşısında gönüllü olmak nasıl bir his? Denekler, ne düşündüklerini anlattı
Son hastanın da iyileşmesiyle Tunceli'de koronavirüs vakası kalmadı
Son hastanın da iyileşmesiyle Tunceli'de koronavirüs vakası kalmadı
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı
Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için 'Bir iftar da benden' kampanyası başlattı
Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için "Bir iftar da benden" kampanyası başlattı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün ilacı için paylaştığı raporu 'hatalı' diye kaldırdı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün ilacı için paylaştığı raporu "hatalı" diye kaldırdı
Dolandırıcılar, Profesör Üzüm'ü Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar
Dolandırıcılar, Profesör Üzüm'ü Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18.491'e yükseldi
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18.491'e yükseldi
Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok
Arda Turan iddialı konuştu: Bittiğim falan yok
THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi
THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Ziya Selçuk Fahrettin Koca Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Harun Tan Deniz Seki Ebru Şallı Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Mesut Özil Lionel Messi Mauricio Isla Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Ramazan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: Korona virüs nedeniyle açamadığı iş yeri için bir şok da mal sahibinden yaşadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 17:08:31. #1.15#
title