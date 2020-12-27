Korona virüs kısıtlamasında ailece müzik grubu kurdular, izlenme rekoru kırdılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Korona virüs kısıtlamasında ailece müzik grubu kurdular, izlenme rekoru kırdılar

27.12.2020 10:44 | Son Güncelleme: 27.12.2020 11:46
Korona virüs kısıtlamasında ailece müzik grubu kurdular, izlenme rekoru kırdılar

Korona virüs kısıtlamasında ailece müzik grubu kurdular, izlenme rekoru kırdılar 2 yaşındaki Manas çaldı, 6 yaşındaki Mercan şarkı söyledi Korona virüs nedeniyle hafta sonu kısıtlamalarla birlikte dört kişilik Gökdere ailesi evde can sıkıntısıyla müzik yapmaya başladı.

Korona virüs kısıtlamasında ailece müzik grubu kurdular, izlenme rekoru kırdılar

2 yaşındaki Manas çaldı, 6 yaşındaki Mercan şarkı söyledi

İSTANBUL - Korona virüs nedeniyle hafta sonu kısıtlamalarla birlikte dört kişilik Gökdere ailesi evde can sıkıntısıyla müzik yapmaya başladı. Aile, en küçük üyesi 2 yaşındaki Manas'ın da enstrümanla katıldığı videoları Pendik Sanat Akademisinin düzenlediği "Her evde sanat var" yarışmasına gönderir göndermez sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Pendik Sanat Akademisi, salgın günlerinde 'evde kal' çağrılarına uyan Pendikli sanatseverlerin icra ettikleri sanatsal etkinliklerini duyurup paylaşmak için 'Pendik'te her evde sanat var' adıyla online sanat yarışması düzenledi. Yarışmaya çok sayıda aile katılırken, 4 kişilik Gökdere ailesinin kurduğu müzik grubu büyük ilgi gördü. Ailenin gönderdiği videolar ilgi odağı oldu. Konservatuvar mezunu baba Murat Gökdere be eşi Merve Gökdere 6 yaşındaki kızları Mercan ve 2 yaşındaki oğulları Manas ile evde kamera karşısına geçti. 6 yaşındaki Mercan solistlik yaparken, 2 yaşındaki Manas'ta enstrüman çalarak katkıda bulundu. Renkli anların yaşandığı videolar ise sosyal medyada büyük ilgi çekti. Öte yandan 10 Ocak tarihine kadar sürecek yarışmaya çok sayıda video gönderildi.

Korona virüs kısıtlamasında ailece müzik grubu kurdular, izlenme rekoru kırdılar
Korona virüs kısıtlamasında ailece müzik grubu kurdular, izlenme rekoru kırdılar
Korona virüs kısıtlamasında ailece müzik grubu kurdular, izlenme rekoru kırdılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Fuat Oktay Hulusi Akar Adil Karaismailoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Berk Oktay Coşkun Sabah Seren Serengil
Spor Ryan Babel Burak Yılmaz Domagoj Vida Abdullah Avcı Bahattin Şimşek
Tüm Haberler İşçi Deprem Elazığ İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Korona virüs kısıtlamasında ailece müzik grubu kurdular, izlenme rekoru kırdılar | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 11:46:33. #1.14#
title