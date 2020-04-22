Korona virüs kadın doktora ilham kaynağı oldu.
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Erzurum

Korona virüs kadın doktora ilham kaynağı oldu.

22.04.2020 11:57 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:01
Korona virüs kadın doktora ilham kaynağı oldu.

Korona virüs kadın doktora ilham kaynağı oldu...20 gündür çocuklarını görmeyen doktordan duygulandıran şiir

"Sonumuzun ne olacağı belli değil. Her şeye hazırlıklıyız çocuklarıma bir anı kalsın istedim"

ERZURUM - Erzurum'da korona virüs ile mücadele kapsamında 20 gündür Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Acil Servis Asistan Doktoru Fatma Çakmak, yaşadığı süreçten ve 5 çocuğundan ayrı kalması üzerine duygularını şiirle anlattı. 20 gündür göremediği ailesini konu aldığı "Alışamadım" adlı şiiri dinleyenler ise duygu dolu anlar yaşadı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm Dünya'yı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Bu süreçte en fazla fedakarlığı ise sağlık çalışanları yapıyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde görev yapan Acil Sağlık Asistan Doktoru Fatma Çakmak hastaneye ilk vakanın geldiği günden berri ailesinden uzakta kalıyor. Hastanenin misafirhanesinde yaşayan Çakmak, yaşadıkları bu zor günleri yazdığı duygu dolu şiirle anlattı.

5 çocuk annesi Çakmak, "Alışamadım" adlı şiiri ile çocuklarına ve ailesine olan özlemini anlattı.

"Çocuklarıma zarar vermemek adına onlardan uzakta kalıyorum"

Çakmak, bu süreçte çocuklarına zarar vermemek adına onlardan uzak kaldığını ifade ederek, "Şu anda malum pandemi dönemindeyiz. Korona ile büyük bir savaş veriyoruz. Bu savaşta biz sağlık çalışanları en önde yer alıyor. Bir anne olarak da ilk önceliklerimden birisi ailemi de korumak. En küçük çocuğum 9 aylık yeni diş çıkarttı. O yeni yeni ayakta durmaya başlıyor. Ben bu süreçte onlara zarar vermemek adına Üniversitemizin misafirhanesine yerleştim" dedi.

"Sonumuzun ne olacağı belli değil. Her şeye hazırlıklıyız çocuklarıma bir anı kalsın istedim"

Çok önceden şiirle uğraştığını belirten Çakmak, "Ama insanlar bu süreçte daha duygusal olabiliyorlar. Çocuklarımı göremeyince dedim ki "ne olacağım belli değil" onlara en azından bir anı bırakayım. Sonra bir şiir yazıp onu derledim. Çok güzel yankı buldu. Çocuklarıma çok güzel bir anı bıraktığımı düşünüyorum. Çok kötü duruma değiliz bu günlerin geçeceğini biliyorum. Ama sonumun ne olacağı belli değil. Her şeye hazırlıklıyız onlara bir anı kalsın istedim"

Korona virüs kadın doktora ilham kaynağı oldu.

Kaynak: İHA

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