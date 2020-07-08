Korona virüs ile topyekün seferberlik
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Korona virüs ile topyekün seferberlik

- Korona virüs ile topyekün seferberlik Kaymakam, belediye başkanı ve sağlık müdürü korona virüs denetimine çıktı Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi, Bursa'da da korona virüs ile topyekün seferberlik başlatıldı.

08.07.2020 12:32 | Son Güncelleme: 08.07.2020 12:39

- Korona virüs ile topyekün seferberlik

Kaymakam, belediye başkanı ve sağlık müdürü korona virüs denetimine çıktı

BURSA - Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi, Bursa'da da korona virüs ile topyekün seferberlik başlatıldı. Kaymakam, belediye başkanı ve sağlık müdürü korona virüs denetimine çıktı. Vatandaşlara sağlıkları açısından uyarılarda bulunulurken, maske ve sabun hediye edildi.

Korona virüs ile topyekün başlatılan mücadelede, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yapılan denetimlere, Yıldırım İlçe Kaymakamı Adem Yazıcı, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, Yıldırım Belediye Başkan Oktay Yılmaz katıldı. Vatandaşlara sağlıkları açısından uyarılarda bulunulurken, maske ve sabun hediye edildi. Dükkan ve cadde üzerindeki vatandaşlarla sohbet eden yetkiler, korona salgınından hep birlikte gösterilecek olan özveriyle baş edilebileceğini söyledi. Kimi dükkan sosyal mesafe için şerit çekerken, kimi iş yeri ise girişine dezenfektan koyarak önlem aldığı gözlendi.

Bugün Yıldırım ilçesinde bir farkındalık faaliyeti yürüttüklerini belirten İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, "Vatandaşımızın farkındalığını arttırmaktan ziyade birazcıkta el hijyenine vurgulamaktır. Bir anlamda maske ile ilgili ziyaret ettik. Vatandaşımızın maskesi var. Ama doğru kullanma konusunda biraz sıkıntımız var. Bizim amacımız vatandaşın kendi sağlığını korumasını arttırmaktır. Bizim denetimlerimiz ceza kesmek değildir" dedi.

Yıldırım İlçe Kaymakamı Adem Yazıcı ise, "İlçemizde kurallar çerçevesinde tedbirler alıyoruz. Bunların en başında maske geliyor. Vatandaşlarımızın kendi kişisel sağlığı ve diğer vatandaşların sağlığı için farkındalığını arttırmak istiyoruz. Maskeyi doğru kullanalım. Hiç bir zaman kullanmamazlık etmeyelim. Çok güzel mesafeler aldık. Türkiye olarak bunu birlikte yeneceğiz" şeklinde konuştu.

Bazı vatandaşların kurallara dikkat etmediğini ifade eden Yıldırım Belediye Başkan Oktay Yılmaz, sosyal mesafe, maske ve hijyene dikkat ederek herkese örnek olunması gerektiğini söyledi.

"Kolluk kuvvetleri ceza kesemez tutanak tanzim eder"

Polis, jandarma ve zabıta ekiplerinin vatandaşa maske ve sosyal mesafeden dolayı ceza kesmediğini belirten Yıldırım İlçe Kaymakamı Adem Yazıcı, "Kolluk kuvvetlerimizin tuttuğu tutanaklar, mülk idari amirlerine geliyor. Biz denetim görevini kolluk kuvvetlerine veriyoruz. Polis ceza yazmıyor. Tutanak tutuyor. Bizlere getirilen tutanak gereği biz ceza yazıyoruz" diye konuştu.

Korona virüs ile topyekün seferberlik

Kaynak: İHA

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