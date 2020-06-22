Korona virüs ile ormanlar yaban hayvanlarının oldu
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Korona virüs ile ormanlar yaban hayvanlarının oldu

Korona virüs ile ormanlar yaban hayvanlarının oldu Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep'te pandemi ile mücadele kapsamında getirilen kısıtlamaların ardından ormanlar yaban hayvanlarına kaldı.

22.06.2020 14:45 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:54

Korona virüs ile ormanlar yaban hayvanlarının oldu

GAZİANTEP - Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep'te pandemi ile mücadele kapsamında getirilen kısıtlamaların ardından ormanlar yaban hayvanlarına kaldı. Süreçte eko sisteme insanların önemli derecede azaldığı Gaziantep ormanlarında bir çok nesli tükenen ve sayısı azalan yaban hayvan türü foto kapanlara yakalandı.

Tüm dünyada yaşanan korona virüs sürecinde insanların evlerine kapanması en çok yaban hayvanlarına yaradı. Gaziantep ormanlarına kurulan foto kapanlarda, kırmızı sırtlanlardan, kızıl geyik, karaca, kurt ve çakala kadar bir çok nesli tükenmek üzere olan ve sayıları her geçen gün azalan hayvan türü görüntülendi.

Kentin ormanlarında farklı noktalarına kurulan foto kapanlarda kurt, yaban domuzları, kızıl tilki, tavşan, çizgili sırtlan, kızıl geyik, karaca, çakal ve kuşların sürüler halinde yer aldığı görüntüler çekildi. Görüntülenen hayvan türlerinin hemen hepsinin ise nesli tükenmek üzere olan ve her gün sayısı azalan hayvan türleri olduğu öğrenilirken, foto kapana yakalanan hayvan türlerinin büyük bölümünün ise bölgedeki doğal yaşamlarında ilk kez görüntülendiği belirtildi.

Öte yandan foto kapanların ise kentteki Burç İslahiye, Nurdağı, Dülük ormanlarında kurulduğu kaydedildi.

Korona virüs ile ormanlar yaban hayvanlarının oldu

Kaynak: İHA

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