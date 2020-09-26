Maske kullanımına dikkat çekmek için sosyal deney yapan görevli, "koronayım" deyince az kalsın dayak yiyordu
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Maske kullanımına dikkat çekmek için sosyal deney yapan görevli, "koronayım" deyince az kalsın dayak yiyordu

26.09.2020 09:59 | Son Güncelleme: 26.09.2020 11:25

Nevşehir Belediyesi'nin maske kullanımına dikkat çekmek için yaptığı sosyal deneyde; korona olduğunu söyleyerek maskesiz bir şekilde esnafa eczane adresi soran kişi, az kalsın sopayla dayak yiyordu.

Nevşehir Belediyesi koronavirüsten korunmada maske kullanımının önemine ve maskesiz gezmenin oluşturabileceği tehlikelere dikkat çekmek için sosyal deney yaptı. Nevşehir sokaklarında gizli kamera ile yapılan deney sırasında bir kişi, virüs kaptığını belirterek maske takmayan kişilere yanaşıp eczane sordu. Bu deneye vatandaşlar birbirinden farklı tepkiler verirken, bir esnafın sopa ile saldırmaya çalıştığı anlar ise dikkat çekti.

KORONA OLDUĞUNU SÖYLEYİP ADRES SORDU

Nevşehir Belediyesi koronavirüsle mücadelede büyük öneme sahip olan maske konusuna dikkat çekebilmek amacıyla sosyal deney yaptı. Bunun için kent sokaklarında gezerek maske takmayan kişilerin yanına yaklaşan Rıdvan Göğüş isimli oyuncu, koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirterek eczane için adres sordu.

İLGİNÇ TEPKİLER VERDİLER

Belediye Başkanı Rasim Arı'nın sosyal medya hesaplarından paylaştığı ve gizli kameralarla kayıt altına alınan sosyal deney sırasında maskesiz gezen vatandaşlar Göğüş'e birbirinden ilginç tepkiler verdi. Zaman zaman bazı vatandaşlar tepkinin dozunu arttırarak Göğüş'e saldırmaya kalkarken kimilerinin ise umursamaz tavırları pes dedirtti.

SOPA İLE SALDIRMAYA KALKTI

Göğüş'e en sert tepkiyi ise bir sanayi esnafı verdi. Virüs kaptığını belirten Göğüş'e yanına yaklaşmaması için uyaran maskesiz sanayi esnafı daha sonra aracından çıkarttığı sopa ile saldırmaya kalktı. Dayak yemekten son anda kurtulan Göğüş, maske takmayan esnafa maske hediye ederek bundan sonra maskesiz gezmemesi uyarısında bulundu.

Maske kullanımına dikkat çekmek için sosyal deney yapan görevli, 'koronayım' deyince az kalsın dayak yiyordu
Maske kullanımına dikkat çekmek için sosyal deney yapan görevli, 'koronayım' deyince az kalsın dayak yiyordu
Maske kullanımına dikkat çekmek için sosyal deney yapan görevli, 'koronayım' deyince az kalsın dayak yiyordu
Maske kullanımına dikkat çekmek için sosyal deney yapan görevli, 'koronayım' deyince az kalsın dayak yiyordu
Maske kullanımına dikkat çekmek için sosyal deney yapan görevli, 'koronayım' deyince az kalsın dayak yiyordu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / COŞKUN SAĞLAMDİN

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