Korona virüs gölgesinde tahinli pideye yoğun ilgi Kütahya'nın Simav ilçesinde özellikle Ramazan ayında yapılan tahinli pide, korona virüs tedbirlerinin alındığı bu günlerde de yoğun talep görüyor.

Kütahya'nın Simav ilçesinde özellikle Ramazan ayında yapılan tahinli pide, korona virüs tedbirlerinin alındığı bu günlerde de yoğun talep görüyor.

Simav'da Ramazan'da yapılan tahinli pide, korona virüs salgınının yaşandığı bu Ramazan'da da yoğun ilgi görüyor. Simav'da yaşayan vatandaşlar tahinli pideyi ilçe ve il dışındaki yakınlarına da kargo ile gönderiyor.

Simav'ın ünlü tahinli pidesinin yapılışı hakkında bilgi veren pide ustası İlyas Yılmaz, "Hamuru incecik açtıktan sonra tahini üzerine yayıp, üzerine şeker atılıyor. Şekeri tahine yedirdikten sonra tekrar topluyoruz, dolayıp tekrar açtıktan sonra üzerine bir kat daha tahin sürüp fırına gönderiyoruz" dedi.

Tahinli pide ustası Halil Cengiz, korona virüse rağmen tahinli pide yapmaya devam ettiklerini belirterek, "Bu yıl Ramazan ayı buruk geçiyor. Belirtilen kurallara uymak suretiyle halkımızın tahinli pide taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Korona virüs ile mücadele eden başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere sahada görev yapanlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Müşterilerden Emin Topaler, Simav'ın iftar sofralarının vazgeçilmez pidesini almak için geldiğini ifade etti. Topaler, "Bugün evimiz için değil de İstanbul'daki kuzenim ve kardeşim için almaya geldim. Özellik olarak hamurun tahinle buluşması bizin çok hoşumuza gidiyor. İftarda ve sahurda tahinli pide tüketiyoruz" şeklinde konuştu.

Müşterilerden Kezban Soylu, sahurda ve iftarda tahinli pide tükettiklerini ifade ederken, Sebahattin İlci de tahinli pidenin geleneksel bir lezzet olduğunu belirterek, Bursa'daki kardeşlerine göndereceğini söyledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA