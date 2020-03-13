Korona virüs Diyarbakır'da dezenfektan ürünlerin fiyatını artırdı
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Mehmet Narin, Türkiye, Güncel

Korona virüs Diyarbakır'da dezenfektan ürünlerin fiyatını artırdı

Türkiye'nin en kapsamlı İş Sağlığı ve Güvenliği Ekipmanları Merkezi (İŞGEM) Genel Müdürü Mehmet Narin, korona virüs fırsatçılığı konusunda vatandaşları bir kez daha uyararak, "Fırsatçılar, karaborsacılar ve deyim yerinde çeteler vatandaşların bu virüsten korunma refleksi ile geliştirmiş...

13.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:24
Korona virüs Diyarbakır'da dezenfektan ürünlerin fiyatını artırdı

Türkiye'nin en kapsamlı İş Sağlığı ve Güvenliği Ekipmanları Merkezi (İŞGEM) Genel Müdürü Mehmet Narin, korona virüs fırsatçılığı konusunda vatandaşları bir kez daha uyararak, "Fırsatçılar, karaborsacılar ve deyim yerinde çeteler vatandaşların bu virüsten korunma refleksi ile geliştirmiş olduğu duygularını istismar etmektedir. Eğer toplum olarak söz konusu ürünlere olan talebimizi zamana yayarak karşılarsak fiyat artışlarının önüne geçebiliriz" dedi.


Türkiye'nin en kapsamlı İŞGEM Genel Müdürü Mehmet Narin korona virüs fırsatçılığı konusunda vatandaşları bir kez daha uyardı. Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan korona virüs önleyici tedbirleri arasında yer alan dezenfektan, kolonya, kolonyalı mendil ile diğer bazı hijyen ürünlere olan ilgi fiyatların astronomik rakamlara ulaşmasına yol açtı.


"Hiçbir virüs tedbirlerimizden daha güçlü olamaz"


Son olarak ülkemizde ilk vakanın tespit edilmesiyle birlikte vatandaşın pandemiden korunma içgüdüsüyle panikle hareket etmesi fırsatçı ve karaborsacıların işini kolaylaştırdığını aktaran İŞGEM Genel Müdürü Mehmet Narin "Oysa korona virüs salgın haritasına baktığımızda hala en güvenli ülke konumundayız. Hükümet yetkililerinin açıkladığı gibi hiçbir virüs tedbirlerimizden daha güçlü olamaz, Dünya sağlık örgütünün son verilerine göre Çin'de yeni vaka sayısı neredeyse sıfır düzeyine düşmüştür. Bu demek oluyor ki planlı ve istikrarlı korunma politikaları izleyerek salgının önüne geçebiliriz" dedi.


"Vatandaşların bilinçli olarak hareket etmesi gerekiyor"


Bir vakanın Türkiye'de tespit edildiği açıklaması sonrası vatandaşların oluşturduğu paniğin karaborsacılara gün doğurduğunu aktaran Narin, "Fırsatçılar, karaborsacılar ve deyim yerindeşmd çeteler vatandaşların bu virüsten korunma refleksi ile geliştirmiş olduğu duygularını istismar etmektedir. 10 liradan satılan kolonyayı bir anda 90 liranın üzerine çıkardılar. Bu fırsatçılığın önüne geçmenin tek yolu vatandaşların bilinçli olarak hareket etmesidir. Allah'a şükürler olsun ki ülkemizde ilgili üretim merkezleri ful kapasite çalışmaktadır. Eğer toplum olarak söz konusu ürünlere olan talebimizi zamana yayarak karşılarsak fiyat artışlarının önüne geçebiliriz. Gerekirse ihbar mekanizmasını kullanmaktan çekinmeyelim aksi takdirde çok ciddi mağduriyetler ortaya çıkmaya devam edecektir" diye konuştu


Narin, açıklamasının ardından korona virüse karşın vatandaşların nasıl tedbir alınacağı yönünde bilgiler paylaştı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Manşet

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