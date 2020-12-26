Korona virüs ağabey ve kardeşnii 10 gün arayla hayattan kopardı

Aydın'da Adnan Oğuz, Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden ağabeyi Cevdet Oğuz ile aynı kaderi paylaştı. Korona virüs iki kardeşi 10 gün ara ile hayattan kopardı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Efeler ilçesi Kuyular Mahallesi'nde yaşayan Köşk Birlik eski esnaflarından Adnan Oğuz geçtiğimiz günlerde rahatsızlandı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Oğuz'a Korona virüs şüphesi ile test yapıldı. Testi pozitif çıkan Oğuz hastanede tedavi altına alındı. Gün geçtikçe durumu kötüye giden Oğuz'un tedavisine, durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesinde devam edildi. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Oğuz hayata gözlerini kapadı. Oğuz'un ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. 10 gün önce Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Ağabeyi Cevdet Oğuz ile aynı kaderi paylaşan Oğuz'un Korona virüs tedbirleri kapsamında Kuyucular Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı