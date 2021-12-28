Korona üniversiteleri fena vurdu! İTÜ artan vakalar sonrası yüz yüze eğitime devam zorunluluğunu kaldırdı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, koronavirüse karşı alınan yeni önlemleri sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

YÜZ YÜZE DERSLERİN TAMAMI HİBRİTE DÖNÜYOR

Son bir haftalık dönemde yerleşkedeki yurtlarda kalan ve derslere devam eden öğrencilerde pozitif vakaların sayılarının hızla arttığını söyleyen Rektör Koyuncu, 2021-2022 Güz Yarıyılı sonuna kadar, yüz yüze yürütülen derslerin tamamının hibrit yöntemle yürütülmesine karar verildiğini açıkladı.

DERSLER ZOOM YAYININDAN TAKİP EDİLEBİLECEK

Buna göre öğretim elemanları dersi sınıfta anlatacak ve sınıfa gelebilen öğrenciler dersi yüz yüze dinleyecek; sınıfa gelemeyen öğrenciler ise dersi eşzamanlı olarak Zoom yayınından uzaktan takip edebilecek. Ayrıca dersliklerde yoğunluklara izin verilmeyecek. Bina içerisinde maske kullanımı konusunda güvenlik tarafından uyarılar sıklaştırılacak.

KOÇ VE BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ DE HAREKETE GEÇMİŞTİ

Koç Üniversitesi, 7 Ocak 2022'ye kadar Tıp ve Hukuk fakültelerinde uygulamalı dersler hariç diğer tüm derslerin online yapılmasını kararlaştırmıştı. Üniversite, iki haftalık çevrimiçi sürecin ardından 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak final sınavlarının da online düzenleneceğini duyurdu.

Boğaziçi Üniversitesi de 4 Ocak 2022'ye kadar derslerin çevrimiçi işleneceğini, talep doğrultusunda etkinliklerin ileri bir tarihe erteleneceğini açıkladı.

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