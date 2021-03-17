Korona tedavisinden sonra da testler önemli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Korona tedavisinden sonra da testler önemli

17.03.2021 23:06 | Son Güncelleme: 17.03.2021 23:13

Korona tedavisinden sonra da testler önemli Uzmanlar, korona virüs atlatılmış olsa bile yoğun bakımda yatanların 2-3, diğer hastaların ise tedaviden 12 hafta sonra radyolojik muayeneden geçmesinin önemli olduğunu söyledi.

Korona tedavisinden sonra da testler önemli

BURSA - Uzmanlar, korona virüs atlatılmış olsa bile yoğun bakımda yatanların 2-3, diğer hastaların ise tedaviden 12 hafta sonra radyolojik muayeneden geçmesinin önemli olduğunu söyledi.

Korona virüsü ağır geçiren, yoğun bakımda yatan, şişman olanlarda ve daha önce şeker hastalığı, karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi kronik hastalıkları olanlarda, tedavinin sonunda da şikayetlerin devam ettiğini belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ramazan Köylü, "Bu hastalarda özellikle, klinik tablosunu ağır geçiren ve hastanede yatarak tedavi gören hastalarda 'yoğun bakım belirtisi' dediğimiz sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Özellikle hastalar taburcu olduktan sonra yoğun bir şekilde hareketsiz kalmalarına bağlı kas ve iskelet sistemleriyle birlikte sinir sistemindeki değişiklikler sonucunda önemli kas güçsüzlüğü problemi ile karşımıza çıkıyorlar" dedi.

"Bu hastalar hastaneden taburcu olduktan sonra nefes darlığı, geçmeyen ağrılar, halsizlik, baş ağrısı ve dönmesi gibi rahatsızlıklarla karşılaşabilirler" diyen Köylü, "Bu emarelerin bir kısmı düzeldiği gibi, bir kısmının ise haftalarca veya aylarca sürdüğünü bilmekteyiz. Hastalar hastaneden taburcu olduktan sonra eğer klinik tablolarında bir ağırlaşma söz konusu olursa ve değişik bir tablo olursa mutlaka bir hekime başvurmalılar. Özellikle akciğer film bulgularının yapılan araştırmalarda ortalama 3 ay civarında düzeldiği göz önüne alınırsa, bu hastalar 12 hafta kadar sonra, yoğun bakımda yatmış olanlar ise 2-3 hafta içerisinde bir radyolojik muayeneden geçmelidir. Kant testleri yapılmalıdır. Hastalarda kan pıhtılaşması ve kalp ile ilgili belirtiler değerlendirilmelidir" şeklinde konuştu.

Korona tedavisinden sonra da testler önemli
Korona tedavisinden sonra da testler önemli
Korona tedavisinden sonra da testler önemli
Korona tedavisinden sonra da testler önemli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH ÇİBİR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Nükhet Duru Ferhan Şensoy
Spor Ali Koç Mesut Özil Ersun Yanal Abdullah Avcı Hikmet Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Korona tedavisinden sonra da testler önemli - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 23:15:44. #1.15#
title