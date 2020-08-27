Oğlundan Nihat Hatipoğlu'nun yoğun bakımda olduğu iddialarına yanıt: İtibar etmeyin
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Oğlundan Nihat Hatipoğlu'nun yoğun bakımda olduğu iddialarına yanıt: İtibar etmeyin

Sosyal medyada dolaşan "Nihat Hatipoğlu yoğun bakıma kaldırıldı" iddialarıyla ilgili açıklama yapan Osman Hatipoğlu, babasının durumunun çok iyi olduğunu belirterek "Böyle haberlere itibar etmeyin" dedi.

27.08.2020 10:08 | Son Güncelleme: 27.08.2020 10:46

Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu, koronavirüs tedavisi gören babasının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Babasının yavaş yavaş eski haline dönmeye başladığını belirten Osman Hatipoğlu, "Bu aralar bir haber dolaşıyor sosyal medyada 'Nihat Hatipoğlu yoğun bakıma kaldırıldı' diye kesinlikle böyle bir şeye itibar etmeyin" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPIP DUA İSTEMİŞTİ

Ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını belirterek "Sevgili dostlar. Korona tanısı ile tedavi görüyorum. Evimde tedavi oluyorum.Sıkıntılı bir durum yok hamd olsun. Allah bana ve tedavi gören bütün hastalara şifa versin. Arayan, dua eden bütün dostlara teşekkür ederim. Allah hepinizi korusun" demişti.

"HOCAMIZIN SAĞLIK DURUMU ÇOK ÇOK İYİ"

Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu babasının durumuyla ilgili dün akşam açıklama yaptı. "Nihat Hoca yoğun bakımda mı?" sorusuna cevap veren Osman Hatipoğlu şunları söyledi: "Hocamızın durumu Allah'ın izniyle iyi. Birkaç gün önceye göre çok iyi. Yavaş yavaş eski haline dönmeye başladı. Evin içinde gezmeye başladı. Sizlerin duaları sayesinde... Gün içerisinde bir şeyler de paylaşacağız hocamızın kendini görüp duyacaksınız. Bu aralar bir haber dolaşıyor sosyal medyada 'Nihat Hatipoğlu yoğun bakıma kaldırıldı' diye kesinlikle böyle bir şeye itibar etmeyin. Hocamız evde Allah'a şükür sağlık durumu da çok iyi. Yoğun bakımda değil, hastanede kesinlikle değil. Böyle yalan haberler çok fazla yayılmaya başladı artık. Hocamızın sağlık durumunu çok çok kötü gösterdiler. Bunlar kesinlikle gerçek değil. Herkesten dua bekliyoruz, hocamızın sizlere çok selamı var."

Oğlundan Nihat Hatipoğlu'nun yoğun bakımda olduğu iddialarına yanıt: İtibar etmeyin

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Haber Yorumları (10)
SEMA GULMEZ: Nihat hatipoğlu yogun bakimda degil evinde ınsah
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SEVİM: Allahtan korkun yaa nihat hatipoğlu hoca nın hastalığını da eleştiriye aldınız ya pes doğrusu sizler nasıl bir kavim sınız yaa
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DOBROVSKİ: Bize ne lan ölürse ölsün çokta tinnnn
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