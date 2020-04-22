Korona tedavisi gören hastalar yakınlarıyla görüntülü görüşüyor
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaşı, Van, Yerel, Haber

Korona tedavisi gören hastalar yakınlarıyla görüntülü görüşüyor

Korona tedavisi gören hastalar yakınlarıyla görüntülü görüşüyor Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde tedavi gören hastalar, korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan ziyaretçi kısıtlamasından dolayı yakınlarıyla görüntülü görüşme imkanı yakaladı.

22.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 22.04.2020 18:48
Korona tedavisi gören hastalar yakınlarıyla görüntülü görüşüyor

Korona tedavisi gören hastalar yakınlarıyla görüntülü görüşüyor

VAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde tedavi gören hastalar, korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan ziyaretçi kısıtlamasından dolayı yakınlarıyla görüntülü görüşme imkanı yakaladı. Yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetiyle 5 gün önce hastaneye kaldırılarak korona virüsü servisine alınan 86 yaşındaki Besi Güler de bu imkan sayesinde Muğla'dan ziyaretine gelen oğluyla görüntülü görüşmenin mutluluğunu yaşadı. Hastane görevlileri eşliğinde yapılan sesli ve görüntülü görüşme yöntemiyle hastalara moral oluyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başhekim Ümit Haluk İliklerden, korona virüs önlemleri kapsamında başlatılan hasta ziyareti kısıtlamasını titizlikle uyguladıklarını hatırlattı. Yoğun bakımdaki hastalar için kullanılan sesli ve görüntülü uzaktan erişim modelini korona virüs sürecinde aktif kullanmaya başladıklarını ifade eden İliklerden, bir hekim olarak bu görüşmenin tedavi sürecine katkı sağladığını düşündüğünü söyledi. Yoğun bakımda yatan, entübe ve cihazlara bağlı olan hastaların yakınlarıyla iletişimlerini sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren İliklerden, şunları söyledi:

"Kurduğumuz sesli ve görüntülü uzaktan erişim modeliyle serviste tedavi gören hastaları yakınlarıyla görüştürüyoruz. Hastalar için moral oluyor. Muğla'dan hastanemizin korona servisinde yatan annesini görmeye gelen bir vatandaşımız, uzaktan erişim sistemiyle bu imkana kavuştu. Hasret giderdiler, hastamız da çok mutlu oldu."

Görüntülü görüşme sayesinde annesini görmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Battal Güler ise "Annemi göremeyeceğimi düşünüyor, bu yüzden çok üzülüyordum. Bu virüsün ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorum. Annemle görüntülü bir şekilde görüştüm ve sesini işittim. Sağlık durumu iyiye gidiyor. Annem beni görünce çok mutlu oldu. Bir nebze de olsa içim rahat. Gönül rahatlığıyla evime dönebilirim. Bu imkanı sunan hastane yetkililerine teşekkür ederim" dedi.

Korona tedavisi gören hastalar yakınlarıyla görüntülü görüşüyor

Kaynak: İHA

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