"Korona döneminin en başarılı belediye başkanları" anketinde zirvede AK Partili Rahmi Metin var
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"Korona döneminin en başarılı belediye başkanları" anketinde zirvede AK Partili Rahmi Metin var

SONAR araştırma şirketi, büyükşehirler hariç 51 ildeki korona sürecini en başarılı yöneten belediye başkanları anketi yaptı. 15 belediyenin bulunduğu listede zirvede AK Partili Rize Belediye Başkanı, 2. sırada CHP'li Bolu Belediye Başkanı, 3. sırada ise MHP'li Bayburt Belediye Başkanı yer alıyor.

28.08.2020 12:34 | Son Güncelleme: 28.08.2020 15:33

Koronavirüs salgını ülkemizde can almaya devam ederken, neredeyse her gün alınan tedbirlere bir yenisi daha ekleniyor. Vatandaşların pandemi döneminde her türlü ihtiyaçlarını ve işlerini daha pratik bir şekilde halledebilmeleri, valilik ve belediye başkanlıklarının başarılı hizmet anlayışıyla mümkün olabiliyor. Bu noktada, yaptığı anketlerle siyasi arenadaki değişimleri gözler önüne seren SONAR Araştırma, koronavirüs sürecini başarılı bir şekilde geçiren belediye başkanları anketini yayımladı. Ankette, büyükşehir olmayan 51 ildeki belediye başkanları değerlendirildi.

Salgın döneminde başarılı belediye başkanlarını belirlemek için kamuoyunun nabzını tutan anketin sonuçları dikkat çekici oldu. Büyükşehir olmayan 51 ildeki belediye başkanları için yapılan ankette, seçmenlere yöneltilen sorular eşliğinde en başarılı ilk 15 belediye başkanlarının listesi belirlendi.

EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'DEN

Yapılan ankette vatandaşlara, "Genel olarak düşündüğünüzde, korona döneminde ilinizin Belediye Başkanı sizce başarılı mıdır, başarısız mıdır?" diye soruldu. Çıkan sonuçlara göre başarılı bulunan il belediye başkanları arasında yüzde 66'lık oran ile ilk sırada AK Partili Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin yer aldı. Metin'i takip eden ikinci isim ise yüzde 65,6'lık oran ile CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan oldu. Üçüncü sırada ise yüzde 62,2'lik oran ile MHP'li Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci var.

Korona süreci nasıl yönetildi? En başarılı 15 belediye başkanını belirleyen anket yayımlandı

AK PARTİ VE CHP'Lİ BELEDİYE SAYISINDA DENGE VAR

Büyükşehirler dışında kalan 51 il için yapılan "en başarılı 15 belediye başkanı" anketinde; AK Parti'den 6 belediye bulunuyor. CHP'nin de 6 belediye ile listede yer aldığı ankette; MHP'nin 15 kent içerisinde başarılı bulunan sadece 3 belediyesi oldu.

'Korona döneminin en başarılı belediye başkanları' anketinde zirvede AK Partili Rahmi Metin var

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