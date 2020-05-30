Korona sonrası normalleşme adımları atılırken taziye evinden gelen görüntü pes dedirtti Koronavirüs salgını sonrasında normalleşme adımları atılırken Şanlıurfa'daki bir taziye evinde çekilen görüntülerde vatandaşların maske takmadan ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmeden toplu halde oturmaları dikkat çekti.

Van'da yüzlerce vatandaşa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşmasına neden olan taziyelerin bir benzerine bu kez Şanlıurfa'da rastlandı. Şanlıurfa'da bir evde düzenlenen ve onlarca kişinin katıldığı taziyede vatandaşlar maskesiz ve sosyal mesafe kuralına uymadan gün boyu bir arada oturarak adeta hastalığa davetiye çıkardı.

Çin'in Vuhan kentinden kısa sürede dünyaya yayılan ve 11 Mart günü Türkiye'ye sıçrayan Kovid-19, sosyal hayatı alt üst etti. Nisan ayında pik yapan salgının düşüş trendine geçmesiyle birlikte de Türkiye'de kontrollü sosyal hayata geçiş dönemi başladı. Uzmanlar, normalleşme sürecinde kurallara riayet edilmemesi durumunda ikinci dalganın yaşanacağı yönünde defalarca kez uyarsa da memleketin bazı yerlerinden gelen görüntüler pes dedirtiyor.

MASKE TAKMADIKLARI GİBİ SOSYAL MESAFE KURALINI DA HİÇE SAYDILAR

Bir pes dedirten görüntü de Şanlıurfa'dan geldi. Ahmet Erseven Mahallesi'nde vefat eden bir kişi için evde taziye düzenlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında taziyelerin yasaklanmasına rağmen evde düzenlenen taziyede çocukların da bulunduğu onlarca kişi maskesiz ve sosyal mesafe kuralına uymadan bir arada oturdu. Taziyede çekilen görüntüler şaşkınlık yarattı.

KOL KOLA ZİKİR

Görüntülerin devamında ise vatandaşların ilerleyen saatlerde kol kola girerek zikir çektiği görülüyor. Bütün yasaklar çiğnenerek düzenlenen taziyenin olası etkileri ise önümüzdeki günlerde belli olacak.