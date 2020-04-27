Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi
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Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi

Koronavirüs hızla can almaya devam ederken, İngiltere'de salgınla bağlantılı olarak çocuklar arasında yayılmaya başlayan toksik şok benzeri çoklu bölgede iltihaplanma vakaları büyük endişe yarattı.

Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi
27.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:39

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, dünya genelinde etkisini sürdürüyor. Salgının en çok yıkıma yol açtığı ülkelerden İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi'ni (NHS) harekete geçiren bir gelişme yaşandı.

HASTANELERE "HAZIRLIKLI OLUN" UYARISI

Koronavirüse bağlı olarak özellikle çocuklar arasında toksik şok benzeri çoklu bölgede iltihaplanma vakalarının arttığını tespit eden NHS, hastanelere hazırlıklı olmaları için uyarıda bulundu.

"YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GEREKTİRMEKTEDİR"

Daily Mail'in yer verdiği uyarıda, "Covid-19'a bağlı olarak çocuklar arasında yayılan ateşli sendrom endişeleri artmaktadır. Son 3 haftada başta Londra'da olmak üzere dikkat çeken bu artış yoğun bakımda tedavi gerektirmektedir" ifadeleri yer aldı.

SONUCU NEGATİF ÇIKANLAR DA VAR

Çocuklar arasındaki bu vakalarda şiddetli karın ağısı, sindirim sistemi sorunları, dil ve ciltte kızarıklık ve şişlik ile nefes alma güçlüğü gibi belirtiler görüldüğü açıklandı. NHS'nin uyarısında kaç çocuğun bu durumdan etkilendiği rakamsal olarak açıklanmazken, söz konusu vakalarda korona testi negatif olanların da bulunduğu belirtildi.

Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi
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