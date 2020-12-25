Korona oldu, komadan çıkınca İskoç aksanıyla konuşmaya başladı
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Korona oldu, komadan çıkınca İskoç aksanıyla konuşmaya başladı

25.12.2020 13:18 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:18
Korona oldu, komadan çıkınca İskoç aksanıyla konuşmaya başladı

İngiltere'nin Liverpool kentinde korona nedeniyle komaya giren Wayne Oldham, komadan çıktıktan sonra garip bir İskoç aksanı ile konuşmaya başladı.

İngiltere'nin Liverpool kentinde korona nedeniyle komaya giren Wayne Oldham, komadan çıktıktan sonra garip bir İskoç aksanı ile konuşmaya başladı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında, virüsün farklı etkileri ortaya çıkıyor. İngiltere'nin Liverpool kentinde yaşayan 46 yaşındaki Wayne Oldham eşine az rastlanır bir olay yaşadı. Korona virüs olan Wayne, durumunun kötüleşmesi üzerine komaya girdi. Korona virüs öncesinde herhangi bir sağlık sorunu olmayan Wayne'in durumu her geçen gün kötüye gitti. Doktorların da durumunun da kritik olduğunu söylemesi üzerine eşi Louise Oldham, eşinin cenaze törenini planlamaya başladı. Louise, korona önlemleri nedeniyle cenaze törenine katılacak 20 kişiyi belirlediğini söyledi.. Wayne için cenaze töreni organize edilirken güzel haber geldi. Wayne Oldham, korona virüs nedeniyle alındığı komadan 6 hafta sonra çıktı. Aintree Hastanesi'nde son olarak ECMO adlı kalbin ve akciğerin işlevlerini üstlenen makineye bağlanan VE 11 haftalık korona tedavisi sonrası yaşam mücadelesini kazanan Wayne, alkışlarla hastaneden taburcu edildi. Ancak eşi, Wayne Oldham'da bir tuhaflık olduğunu fark etti. Eşinin İskoç aksanı ile konuştuğunu fark eden Louise, "Bunu görmek üzücüydü. Konuşmaya çalışıyordu ama yapamıyordu. Yüzündeki oksijen maskesini çıkarınca daha iyi anladım. Garip bir İskoç aksanı ile konuşuyordu" dedi.

Wayne ise, şaşkınlığını gizlemeyerek, "Uyandığımda İskoç aksanıyla konuşuyordum. Ayaklarım ağrıyordu ve iyileşmeyeceğimi düşünmüştüm" dedi. - LİVERPOOL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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